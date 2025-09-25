0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ГНС запустила дашборд для мониторинга налоговых поступлений

Казна и Политика
2
ГНС запустила дашборд для мониторинга налоговых поступлений
ГНС запустила дашборд для мониторинга налоговых поступлений
Государственная налоговая служба запускает дашборд мониторинга налоговых поступлений.
Об этом сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.
«В конце июля этого года я и руководитель Центра исследований фискальной политики FiscalCenter Виктор Мазярчук подписали Меморандум о сотрудничестве. За 2 месяца уже имеем конкретный результат», — отметила Карнаух.
По ее словам, дашборд ГНС — это современный инструмент для анализа поступлений платежей и оценки выполнения плановых показателей на определенную дату.

Что содержит дашборд

В дашборде отражаются все налоги, которые администрирует ГНС — от общих групп платежей до детальной разбивки. Информация представлена ​​в визуальной форме:
  • общая картина поступлений и их структура;
  • сравнение оплаты за разные периоды (месяц, квартал, полугодие, год);
  • анализ динамики поступлений в текущем и в предыдущих годах;
  • доля любого налога в общей сумме

Дальнейшие усовершенствования

Структуру дашборда планируется расширять. В частности, вместе с экспертами разрабатывается раздел прогнозирования налоговых поступлений. Он будет учитывать:
  • динамику предыдущих периодов;
  • сезонные колебания;
  • непредсказуемые факторы, такие как разовые крупные платежи;
  • конфигурации в налоговом законодательстве.
Напомним, Государственная налоговая служба работает над усовершенствованием риск-ориентированного подхода к контролю, и внимание сосредоточено на субъектах хозяйствования с высоким уровнем риска. Существенно изменился подход к фактическим проверкам. Благодаря этому в августе текущего года количество фактических проверок уменьшилось более чем на треть — до 2,3 тысячи по сравнению с июлем (3,6 тысячи).
За январь-август 2025 года наибольшие поступления в сводный бюджет Украины обеспечили предприятия перерабатывающей промышленности и торговли. Перерабатывающая промышленность дала 17,6% всех налоговых поступлений, а оптовая и розничная торговля — 16,7%.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный инструмент, помогающий обращаться разумно с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Налоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems