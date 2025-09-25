ГНС запустила дашборд для мониторинга налоговых поступлений Сегодня 09:31 — Казна и Политика

ГНС запустила дашборд для мониторинга налоговых поступлений

Государственная налоговая служба запускает дашборд мониторинга налоговых поступлений.

Об этом сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

«В конце июля этого года я и руководитель Центра исследований фискальной политики FiscalCenter Виктор Мазярчук подписали Меморандум о сотрудничестве. За 2 месяца уже имеем конкретный результат», — отметила Карнаух.

По ее словам, дашборд ГНС — это современный инструмент для анализа поступлений платежей и оценки выполнения плановых показателей на определенную дату.

Что содержит дашборд

В дашборде отражаются все налоги, которые администрирует ГНС — от общих групп платежей до детальной разбивки. Информация представлена ​​в визуальной форме:

общая картина поступлений и их структура;

сравнение оплаты за разные периоды (месяц, квартал, полугодие, год);

анализ динамики поступлений в текущем и в предыдущих годах;

доля любого налога в общей сумме

Дальнейшие усовершенствования

Структуру дашборда планируется расширять. В частности, вместе с экспертами разрабатывается раздел прогнозирования налоговых поступлений. Он будет учитывать:

динамику предыдущих периодов;

сезонные колебания;

непредсказуемые факторы, такие как разовые крупные платежи;

конфигурации в налоговом законодательстве.

Напомним, Государственная налоговая служба работает над усовершенствованием риск-ориентированного подхода к контролю, и внимание сосредоточено на субъектах хозяйствования с высоким уровнем риска. Существенно изменился подход к фактическим проверкам. Благодаря этому в августе текущего года количество фактических проверок уменьшилось более чем на треть — до 2,3 тысячи по сравнению с июлем (3,6 тысячи).

За январь-август 2025 года наибольшие поступления в сводный бюджет Украины обеспечили предприятия перерабатывающей промышленности и торговли. Перерабатывающая промышленность дала 17,6% всех налоговых поступлений, а оптовая и розничная торговля — 16,7%.

