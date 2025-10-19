Сколько иностранцев открыли бизнес в Украине в этом году (инфографика) Сегодня 10:12

За январь-сентябрь иностранцы открыли в Украине 1648 ФЛП, что на 10% меньше, чем в тот же период 2024 года. Несмотря на уменьшение активности, чистый прирост составил 490 предпринимателей, ведь 1158 нерезидентов прекратили деятельность. В целом иностранцы составляют всего 0,7% новых предпринимателей Украины.

Об этом сообщает «Опендатабот», ссылаясь на данные Единого государственного реестра.

«В общей сложности более 213 тысяч предпринимателей закрылись в Украине за этот период, поэтому доля иностранцев составляет всего 0,5%», — говорится в исследовании.

По данным аналитиков, медианное время работы предпринимателей-нерезидентов составляет 3,1 года, в то время как среди украинцев — 2,5 года.

Рекордсменкой стала россиянка, чей ФЛП просуществовал 30 лет и закрылся в начале 2025 года.

Кто чаще всего открывает бизнес в Украине

Среди иностранцев больше всего дел начинают мужчины: 69% против 31% предпринимательниц.

Самыми активными иностранными бизнесменами являются граждане Азербайджана (229 фопов, 14%), россии (222, 14%) и Узбекистана (160, 10%).

Также значительную часть занимают предприниматели из Молдовы (125) и Армении (95).

Чаще всего предпринимательскую деятельность в Украине прекращают граждане:

рф — 241 фоп (21%)

Азербайджана — 157 (14%)

Молдовы — 102 (9%)

Узбекистана — 91 (8%)

Беларуси — 69 (6%).

Какие сферы выбирают иностранцы

Практически каждый третий бизнес, зарегистрированный иностранцами, работает в сфере торговли.

Далее следуют общепит (14%), оптовая торговля (9%), компьютерное программирование (6%) и предоставление информационных услуг (4%).

Больше всего закрытий приходится на те же сферы: розничная торговля (37%), компьютерное программирование (10%) и общепит (9%).

Где чаще всего открывают бизнесы

Каждый третий иностранец регистрирует ФЛП в Киеве (544). Далее следуют Одесская (300), Киевская (138), Харьковская (104) и Львовская (83) области.

Меньше всего предпринимателей-нерезидентов (от 2 до 17) в следующих областях:

Волынский;

Черниговской;

Сумской;

Донецкий;

Херсонской.

