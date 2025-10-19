Сколько иностранцев открыли бизнес в Украине в этом году (инфографика)
За январь-сентябрь иностранцы открыли в Украине 1648 ФЛП, что на 10% меньше, чем в тот же период 2024 года. Несмотря на уменьшение активности, чистый прирост составил 490 предпринимателей, ведь 1158 нерезидентов прекратили деятельность. В целом иностранцы составляют всего 0,7% новых предпринимателей Украины.
Об этом сообщает «Опендатабот», ссылаясь на данные Единого государственного реестра.
«В общей сложности более 213 тысяч предпринимателей закрылись в Украине за этот период, поэтому доля иностранцев составляет всего 0,5%», — говорится в исследовании.
По данным аналитиков, медианное время работы предпринимателей-нерезидентов составляет 3,1 года, в то время как среди украинцев — 2,5 года.
Рекордсменкой стала россиянка, чей ФЛП просуществовал 30 лет и закрылся в начале 2025 года.
Кто чаще всего открывает бизнес в Украине
Среди иностранцев больше всего дел начинают мужчины: 69% против 31% предпринимательниц.
Самыми активными иностранными бизнесменами являются граждане Азербайджана (229 фопов, 14%), россии (222, 14%) и Узбекистана (160, 10%).
Также значительную часть занимают предприниматели из Молдовы (125) и Армении (95).
Чаще всего предпринимательскую деятельность в Украине прекращают граждане:
- рф — 241 фоп (21%)
- Азербайджана — 157 (14%)
- Молдовы — 102 (9%)
- Узбекистана — 91 (8%)
- Беларуси — 69 (6%).
Какие сферы выбирают иностранцы
Практически каждый третий бизнес, зарегистрированный иностранцами, работает в сфере торговли.
Далее следуют общепит (14%), оптовая торговля (9%), компьютерное программирование (6%) и предоставление информационных услуг (4%).
Больше всего закрытий приходится на те же сферы: розничная торговля (37%), компьютерное программирование (10%) и общепит (9%).
Где чаще всего открывают бизнесы
Каждый третий иностранец регистрирует ФЛП в Киеве (544). Далее следуют Одесская (300), Киевская (138), Харьковская (104) и Львовская (83) области.
Меньше всего предпринимателей-нерезидентов (от 2 до 17) в следующих областях:
- Волынский;
- Черниговской;
- Сумской;
- Донецкий;
- Херсонской.
Ранее Finance.ua писал, что большинство руководителей украинских предприятий прогнозируют рост зарплат в ближайшие 12 месяцев.
Респонденты ожидают более высоких темпов роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов составляет 55,7%.
Также мы упоминали, что по состоянию на 1 октября 2025 г. в Украине зарегистрировано 1548,2 тыс. ФЛП (1540,5 тыс. на 1 июля 2025 г.).
Самая распространенная организационно-правовая форма — общество с ограниченной ответственностью: 830 тыс.
