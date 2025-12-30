В рф отменили публичные декларации доходов чиновников Сегодня 20:20

путин подписал закон, с 2026 года отменяющий ежегодное публичное декларирование доходов чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

Сообщается, что вместо открытой отчетности для российских чиновников вводится «постоянный антикоррупционный контроль». Он будет закрытым и полностью управляемым государством. На практике это означает демонтаж даже формальной прозрачности, объясняют в Центре. Регулярные декларации были единственным инструментом, позволяющим обществу фиксировать обогащение элит. Но сейчас такая публичность стала для Кремля политически опасной.

«Отмена открытых деклараций — это способ защитить „кошельки режима“ от внимания общества. В то же время об ослаблении контроля над элитами речь не идет — он просто станет выборочным», — говорится в сообщении ЦПД. Таким образом, утверждают аналитики, Кремль окончательно отказывается от игры в «открытость».

«В условиях затяжной войны режим делает ставку на закрытое соглашение с элитами: государство защищает их состояния от публичности в обмен на лояльность и участие в финансировании войны», — заключают в Центре.

