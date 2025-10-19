Lamborghini откладывает первый электромобиль Lanzador, делая ставку на Plug-in гибриды. Сегодня 06:09 — Технологии&Авто

Компания Lamborghini пересматривает свои планы по электрификации модельного ряда, в частности концептуального автомобиля Lanzador, который два года назад был представлен в качестве первого полностью электрического автомобиля бренда.

Об этом сообщил генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн.

Почему Lamborghini меняет планы электрификации

Вместо ожидаемого полного перехода на электротягу, Lanzador теперь готовится к запуску как plug-in гибрид, подобно моделям Urus SE и Revuelto.

Это решение стало ответом на изменение рыночных тенденций и ожиданий клиентов, которые пока не воспринимают электромобили как полноценную альтернативу традиционным двигателям.

Он отметил, что хотя компания технически готова создать электромобиль, это было бы «неправильным решением» в ближайшие годы.

Причиной такого шага стала общая стагнация спроса на электромобили в мире, особенно в сегменте люксовых и спортивных автомобилей.

Lamborghini считает, что для нишевых брендов, ориентирующихся на высокую производительность и эмоциональность вождения, полная электрификация пока не целесообразна.

В компании отмечают, что гибридные модели уже демонстрируют успех, и именно на совершенствовании этой технологии будут сосредоточены усилия в ближайшее время.

В то же время Lamborghini стремится снизить выбросы CO₂ во всем модельном ряду, не жертвуя при этом характером своих автомобилей.

Окончательное решение о силовой установке Lanzador должно быть принято до конца года, а серийная версия ожидается в 2029 году.

Такой подход существенно отличается от стратегии Ferrari, которая уже на следующий год планирует представить свой первый полностью электрический автомобиль — модель Elettrica.

Ferrari демонстрирует уверенность в будущем электромобилей, тогда как Lamborghini выбирает осторожность и постепенный переход, сохраняя верность своим традициям и ожиданиям клиентов, привыкших к мощным V12 и агрессивному дизайну.

