0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Lamborghini откладывает первый электромобиль Lanzador, делая ставку на Plug-in гибриды.

Технологии&Авто
15
Lamborghini откладывает первый электромобиль Lanzador, делая ставку на Plug-in гибриды.
Lamborghini откладывает первый электромобиль Lanzador, делая ставку на Plug-in гибриды.
Компания Lamborghini пересматривает свои планы по электрификации модельного ряда, в частности концептуального автомобиля Lanzador, который два года назад был представлен в качестве первого полностью электрического автомобиля бренда.
Об этом сообщил генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн.

Почему Lamborghini меняет планы электрификации

Вместо ожидаемого полного перехода на электротягу, Lanzador теперь готовится к запуску как plug-in гибрид, подобно моделям Urus SE и Revuelto.
Читайте также
Это решение стало ответом на изменение рыночных тенденций и ожиданий клиентов, которые пока не воспринимают электромобили как полноценную альтернативу традиционным двигателям.
Он отметил, что хотя компания технически готова создать электромобиль, это было бы «неправильным решением» в ближайшие годы.
Причиной такого шага стала общая стагнация спроса на электромобили в мире, особенно в сегменте люксовых и спортивных автомобилей.
Lamborghini считает, что для нишевых брендов, ориентирующихся на высокую производительность и эмоциональность вождения, полная электрификация пока не целесообразна.
Читайте также
В компании отмечают, что гибридные модели уже демонстрируют успех, и именно на совершенствовании этой технологии будут сосредоточены усилия в ближайшее время.
В то же время Lamborghini стремится снизить выбросы CO₂ во всем модельном ряду, не жертвуя при этом характером своих автомобилей.
Окончательное решение о силовой установке Lanzador должно быть принято до конца года, а серийная версия ожидается в 2029 году.
Читайте также
Такой подход существенно отличается от стратегии Ferrari, которая уже на следующий год планирует представить свой первый полностью электрический автомобиль — модель Elettrica.
Ferrari демонстрирует уверенность в будущем электромобилей, тогда как Lamborghini выбирает осторожность и постепенный переход, сохраняя верность своим традициям и ожиданиям клиентов, привыкших к мощным V12 и агрессивному дизайну.
По материалам:
НВ
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems