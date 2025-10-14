0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько километров может проехать электрокар Tesla всего с 1% заряда

Технологии&Авто
29
Некоторые водители продолжают избегать электромобилей, поскольку опасаются, что они способны проехать лишь небольшое расстояние без подзарядки, которое может занять несколько часов. Однако современные электрические модели обладают достаточно большим запасом хода.
В Supercar Blondie рассказали, какое расстояние способны проехать электромобили Tesla всего с 1% заряда. Выяснилось, что этого может быть достаточно для того, чтобы добраться до ближайшей зарядной станции.
Независимые тесты показали, что с 1% заряда батареи автомобили Tesla в среднем способны проехать от 3 до 5 км. Однако реальный показатель варьируется в зависимости от погодных условий и скорости движения.
Теоретически электрокар Tesla Model 3 Long Range с заявленным запасом хода 531 км может проехать на 1% заряде около 5,3 километра. Однако эта цифра может быстро сократиться в холодную погоду или при движении на высокой скорости, подчеркнули в издании.
Кроме того, электромобили Tesla способны ехать даже при нулевом уровне заряда батареи. Однако в таком случае электрокар не сможет проехать несколько километров.
По материалам:
УНІАН
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems