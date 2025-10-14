Сколько километров может проехать электрокар Tesla всего с 1% заряда Сегодня 22:29 — Технологии&Авто

Некоторые водители продолжают избегать электромобилей, поскольку опасаются, что они способны проехать лишь небольшое расстояние без подзарядки, которое может занять несколько часов. Однако современные электрические модели обладают достаточно большим запасом хода.

Supercar Blondie рассказали, какое расстояние способны проехать электромобили Tesla всего с 1% заряда. Выяснилось, что этого может быть достаточно для того, чтобы добраться до ближайшей зарядной станции.

Независимые тесты показали, что с 1% заряда батареи автомобили Tesla в среднем способны проехать от 3 до 5 км. Однако реальный показатель варьируется в зависимости от погодных условий и скорости движения.

Теоретически электрокар Tesla Model 3 Long Range с заявленным запасом хода 531 км может проехать на 1% заряде около 5,3 километра. Однако эта цифра может быстро сократиться в холодную погоду или при движении на высокой скорости, подчеркнули в издании.

Кроме того, электромобили Tesla способны ехать даже при нулевом уровне заряда батареи. Однако в таком случае электрокар не сможет проехать несколько километров.

