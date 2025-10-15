0 800 307 555
Mercedes представил электрический суперкар в ретростиле с автопилотом и ИИ (фото)

Mercedes-Benz представил новый Vision Iconic. Большое электрическое купе демонстрирует новое направление в дизайне немецкой марки и получило целый набор современных технологий.
Об авто рассказали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Концепт Mercedes Vision Iconic сочетает в себе классический дизайн с современными технологиями.
Новый Mercedes Vision Iconic — большое спортивно-туристическое купе длиной более 5 метров. Его создатели позаимствовали детали дизайна у знаменитого суперкара Mercedes 300SL Gullwing 1954 года и редкого купе Mercedes 540K Autobahn Kurier 1938 года.
Электромобиль Mercedes Vision Iconic отличается элегантным обтекаемым силуэтом с длинным капотом, изогнутой крышей и короткой зауженной «кормой». Его дверь открывается против движения. А вот передняя часть с широкой решеткой радиатора и трехлучевыми звездами в фарах выдержана в духе нового кроссовера Mercedes GLC EQ.
Салон Mercedes Vision Iconic выдержан в стилистике ар-деко. В отделке использован бархат, а многие детали окрашены в золотистый цвет. Прозрачная передняя панель напоминает по форме дирижабли Zeppelin.
Суперкар Mercedes получил инновационный искусственный интеллект с нейроморфным компьютером, имитирующим работу человеческого мозга. Также установлен автопилот четвертого уровня, позволяющий водителю не следить за дорогой.
Характеристики Mercedes Vision Iconic не раскрывают, однако отмечено, что купе оснастили мощной электрической установкой. Помимо традиционной батареи есть солнечные панели, покрывающие кузов: они способны прибавить к 12 000 км запаса хода в год. Также установлена ​​система управления по проводам (steer-by-wire) и поворотные задние колеса.
По материалам:
Фокус
Авто
