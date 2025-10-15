0 800 307 555
Рекордная инвестиция: Google вложит $15 млрд в индийский ИИ-хаб

Технологии&Авто
Google объявила о планах инвестировать 15 млрд долларов в течение пяти лет в создание центра обработки данных с искусственным интеллектом в южном штате Индии Андхра-Прадеш. Это станет крупнейшей инвестицией компании в Индии, самой густонаселенной стране мира.
Об этом сообщает Reuters.
Генеральный директор Google Cloud Томас Куриан заявил, что центр в городе Вишакхапатнам станет «крупнейшим центром искусственного интеллекта» компании за пределами США.
В этом году Google планирует потратить около 85 млрд долларов на расширение центров обработки данных в мире, ведь спрос на услуги искусственного интеллекта растет стремительными темпами. Кампус в Вишакхапатнаме будет иметь начальную мощность 1 гигаватт.

Напряженность между США и Индией

Инвестиции Google появляются на фоне дипломатической напряженности между Нью-Дели и Вашингтоном из-за тарифов и задержки с торговым соглашением. Премьер-министр Нарендра Моди призвал к бойкоту иностранных товаров, а американские транснациональные компании сталкиваются с растущей критикой.
В Google отмечают: «Эта инициатива создает существенные экономические и общественные возможности как для Индии, так и для Соединенных Штатов», не упоминая о тарифах. По данным Reuters, индийские чиновники проводили приватные встречи с руководителями американских компаний, чтобы обеспечить благоприятную бизнес-среду, несмотря на торговое недовольство.

Индия — ключевой рынок для технологий

Microsoft и Amazon уже инвестировали миллиарды долларов в строительство центров обработки данных в Индии — стране с почти миллиардом пользователей Интернета. Индийские миллиардеры Гаутам Адани и Мукеш Амбани также развивают инфраструктуру для центров обработки данных.
Adani Group и Airtel сотрудничают с Google над новым проектом, который включает в себя строительство международного подводного шлюза. Центрам обработки данных для искусственного интеллекта требуется огромная вычислительная мощность, чтобы объединить тысячи чипов в кластеры.
Ранее индийские чиновники оценивали инвестиции в центр в 10 миллиардов долларов, что создаст 188 000 рабочих мест.

Вызовы и перспективы

Для Alphabet Inc., материнской компании Google, Индия является ключевым рынком роста: у видеосервиса YouTube здесь самая большая аудитория, а телефоны Android доминируют на рынке смартфонов.
В то же время Google сталкивается с антимонопольными проверками и судебными исками, включая иск от болливудской пары, которая оспаривает политику YouTube в отношении искусственного интеллекта.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
