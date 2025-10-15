Tesla представила новый оттенок кузова (фото) 15.10.2025, 02:18 — Технологии&Авто

Компания Tesla добавила в свою палитру электромобилей новый цвет — Marine Blue. Он доступен для кроссовера Model Y, выпускаемого на заводе Gigafactory Berlin.

Стоит новый цвет автомобиля в 1300 евро — столько же, сколько варианты Diamond Black и Stealth Grey.

Новый синий оттенок в палитре бренда

Marine Blue стал третьим синим цветом в линейке Tesla после Deep Metallic Blue и Glacier Blue, предлагаемых на других рынках. Самыми дорогими остаются Quicksilver и Ultra Red, цены на которые вдвое выше нового оттенка.

Модель Y в новом цвете Marine Blue против Deep Blue Metallic (вверху).

Marine Blue является частью стратегии Tesla по обновлению дизайна электромобилей. Эксперты отмечают, что такие детали важны для бренда, стремящегося сохранить премиальный имидж и конкурировать с новинками автосектора в 2026 году.

Эта новинка демонстрирует возможности Gigafactory Berlin, который Илон Маск называл «лучшим покрасочным цехом в мире». Ранее завод выпускал цвета Quicksilver и Midnight Cherry Red, последний из которых был снят с производства из-за низкого спроса.

