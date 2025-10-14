0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google добавила редактор Nano Banana в «Поиск» (видео)

Технологии&Авто
12
Google добавила редактор Nano Banana в «Поиск» (видео)
Google добавила редактор Nano Banana в «Поиск» (видео), www.generativeaipub.com
Google расширяет возможности своего редактора изображений Nano Banana — теперь можно редактировать фото непосредственно в «Поиске» и сервисе NotebookLM.
Об этом компания сообщила в личном блоге.

Что произошло

Еще в августе Google представила новую модель редактирования изображений Nano Banana из Gemini 2.5 Flash Image. Она быстро набрала популярность — пользователи уже создали более 5 млрд изображений. Функция помогла Gemini стать самым популярным бесплатным приложением в США и Великобритании, опередив ChatGPT от OpenAI.
Читайте также
Теперь Google интегрирует Nano Banana в свой сервис «Поиска» и NotebookLM, ранее она была доступна только в Gemini.

Почему это интересно

Интеграция Nano Banana сделает визуальную работу более доступной для каждого пользователя — без необходимости открывать отдельное приложение:
  • в поиске Google можно будет сделать фото через «Объектив» или выбрать его из галереи, а затем отредактировать с помощью ИИ;
  • в NotebookLM Nano Banana сделает видеообзоры еще более полезными. Он добавляет шесть новых стилей, например акварель и аниме, чтобы генерировать контекстные иллюстрации из ваших источников.
По материалам:
vctr.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems