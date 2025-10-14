Google добавила редактор Nano Banana в «Поиск» (видео)
Google расширяет возможности своего редактора изображений Nano Banana — теперь можно редактировать фото непосредственно в «Поиске» и сервисе NotebookLM.
Об этом компания сообщила в личном блоге.
Что произошло
Еще в августе Google представила новую модель редактирования изображений Nano Banana из Gemini 2.5 Flash Image. Она быстро набрала популярность — пользователи уже создали более 5 млрд изображений. Функция помогла Gemini стать самым популярным бесплатным приложением в США и Великобритании, опередив ChatGPT от OpenAI.
Теперь Google интегрирует Nano Banana в свой сервис «Поиска» и NotebookLM, ранее она была доступна только в Gemini.
Почему это интересно
Интеграция Nano Banana сделает визуальную работу более доступной для каждого пользователя — без необходимости открывать отдельное приложение:
- в поиске Google можно будет сделать фото через «Объектив» или выбрать его из галереи, а затем отредактировать с помощью ИИ;
- в NotebookLM Nano Banana сделает видеообзоры еще более полезными. Он добавляет шесть новых стилей, например акварель и аниме, чтобы генерировать контекстные иллюстрации из ваших источников.
