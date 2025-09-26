0 800 307 555
Дебютировал самый дешевый электрокар Mercedes за 36 тыс. долларов (фото)

Технологии&Авто
15
Дебютировал самый дешевый электрокар Mercedes за 36 тыс. долларов (фото)
Дебютировал самый дешевый электрокар Mercedes за 36 тыс. долларов (фото)
Электромобиль Mercedes CLA L начал продавать Китае по цене от 259 000 до 299 000 юаней ($36 000 — 41 600). Об этом сообщает CarNewsChina.
Седан является удлиненной на 40 мм версией четырехдверного купе Mercedes CLA 2025. Поскольку его выпускают в Китае, себестоимость модели удалось снизить и поэтому это самый дешевый электромобиль Mercedes.
Дебютировал самый дешевый электрокар Mercedes за 36 тыс. долларов (фото)
Размеры Mercedes CLA L:
  • длина — 4656 мм;
  • ширина — 1816 мм;
  • высота — 1445 мм;
  • колесная база — 2705 мм.
Новый Mercedes CLA L внешне не отличается от стандартной версии и сохраняет элегантный стремительный дизайн с изогнутой крышей и широкой радиаторной решеткой. Обтекаемый автомобиль имеет низкий аэродинамический коэффициент — 0,21.
В салоне Mercedes CLA L установлен трехсекционный дисплей на всю ширину передней панели. Мультимедийная система MB. OS дополнена искусственным интеллектом, также оснащение включает технологию полуавтономного движения.
Дебютировал самый дешевый электрокар Mercedes за 36 тыс. долларов (фото)
Электромобиль Mercedes CLA L доступен в 272-сильной заднеприводной и 354-сильной полноприводной версии. Разгон до 100 км/ч занимает 6,6 и 4,8 с соответственно.
Электромоторы отличаются низким энергопотреблением (10,9 кВт∙ч на 100 км), поэтому с батареей на 85 кВт∙ч запас хода составляет 866 км. 800-вольтная архитектура позволяет сверхбыструю зарядку мощностью 325 кВт: она позволяет добавить 325 км запаса хода за 10 минут.
