0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы ввезли автомобилей на $3,2 млрд: какие страны в топе поставщиков

Технологии&Авто
11
Украинцы ввезли автомобилей на $3,2 млрд: какие страны в топе поставщиков
Украинцы ввезли автомобилей на $3,2 млрд: какие страны в топе поставщиков
За семь месяцев 2025 года в Украину импортировали 224,5 тыс. легковых автомобилей (новых и подержанных), что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом пишет «Укравтопром».
Общая таможенная стоимость ввезенных машин составила почти $3,2 млрд, что на 22% превышает показатель 2024 года.
Больше всего авто прибыло из Германии — 49 963 ед. В тройку лидеров также вошли США (39 320 авто) и Китай (22 835 авто).

Топ-10 стран-поставщиков легковых автомобилей в Украине

(январь-июль 2025):
  1. Германия — 49 963 ед.;
  2. США — 39 320 ед;
  3. Китай — 22 835 ед;
  4. Япония — 20 257 ед.;
  5. Южная Корея — 14 491 ед;
  6. Франция — 14 399 ед;
  7. Чехия — 11 188 ед;
  8. Великобритания — 10 312 ед.;
  9. Мексика — 9 149 ед;
  10. Румыния — 5 782 ед.
Напомним, в десятку самых популярных моделей среди импортированных авто в возрасте до 5 лет вошли:
  1. Tesla Model Y — 733 авто
  2. Tesla Model 3 — 396;
  3. Nissan Rogue — 246;
  4. Mazda CX-5 — 221;
  5. Kia Niro — 205;
  6. Volkswagen Tiguan — 188;
  7. Hyundai Kona — 165;
  8. Chevrolet Bolt — 150;
  9. Audi Q5 — 148;
  10. Ford Escape — 143.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems