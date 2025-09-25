Украинцы ввезли автомобилей на $3,2 млрд: какие страны в топе поставщиков Сегодня 05:37 — Технологии&Авто

За семь месяцев 2025 года в Украину импортировали 224,5 тыс. легковых автомобилей (новых и подержанных), что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет «Укравтопром».

Общая таможенная стоимость ввезенных машин составила почти $3,2 млрд, что на 22% превышает показатель 2024 года.

Больше всего авто прибыло из Германии — 49 963 ед. В тройку лидеров также вошли США (39 320 авто) и Китай (22 835 авто).

Топ-10 стран-поставщиков легковых автомобилей в Украине

(январь-июль 2025):

Германия — 49 963 ед.; США — 39 320 ед; Китай — 22 835 ед; Япония — 20 257 ед.; Южная Корея — 14 491 ед; Франция — 14 399 ед; Чехия — 11 188 ед; Великобритания — 10 312 ед.; Мексика — 9 149 ед; Румыния — 5 782 ед.

десятку самых популярных моделей среди импортированных авто в возрасте до 5 лет вошли

Tesla Model Y — 733 авто Tesla Model 3 — 396; Nissan Rogue — 246; Mazda CX-5 — 221; Kia Niro — 205; Volkswagen Tiguan — 188; Hyundai Kona — 165; Chevrolet Bolt — 150; Audi Q5 — 148; Ford Escape — 143.

