Украинцы ввезли автомобилей на $3,2 млрд: какие страны в топе поставщиков
За семь месяцев 2025 года в Украину импортировали 224,5 тыс. легковых автомобилей (новых и подержанных), что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом пишет «Укравтопром».
Общая таможенная стоимость ввезенных машин составила почти $3,2 млрд, что на 22% превышает показатель 2024 года.
Больше всего авто прибыло из Германии — 49 963 ед. В тройку лидеров также вошли США (39 320 авто) и Китай (22 835 авто).
Топ-10 стран-поставщиков легковых автомобилей в Украине
(январь-июль 2025):
- Германия — 49 963 ед.;
- США — 39 320 ед;
- Китай — 22 835 ед;
- Япония — 20 257 ед.;
- Южная Корея — 14 491 ед;
- Франция — 14 399 ед;
- Чехия — 11 188 ед;
- Великобритания — 10 312 ед.;
- Мексика — 9 149 ед;
- Румыния — 5 782 ед.
Напомним, в десятку самых популярных моделей среди импортированных авто в возрасте до 5 лет вошли:
- Tesla Model Y — 733 авто
- Tesla Model 3 — 396;
- Nissan Rogue — 246;
- Mazda CX-5 — 221;
- Kia Niro — 205;
- Volkswagen Tiguan — 188;
- Hyundai Kona — 165;
- Chevrolet Bolt — 150;
- Audi Q5 — 148;
- Ford Escape — 143.
Поделиться новостью
Также по теме
Украинцы ввезли автомобилей на $3,2 млрд: какие страны в топе поставщиков
Евроюст разоблачил схему мошенничества с криптовалютой более чем на €100 миллионов
Boeing и Palantir объединились для внедрения ИИ в оборонные программы
Google Фото позволяет редактировать фотографии голосовыми командами
Искусственный интеллект в «Дія» уже консультирует по более чем 150 государственным услугам
Samsung Galaxy S26 получит профессиональную камеру для конкуренции с iPhone