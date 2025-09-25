В Евросоюзе за месяц вырос спрос на новые авто Сегодня 18:33 — Технологии&Авто

В августе 2025 года в Европейском Союзе зарегистрировали около 678 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 5,3% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году,

Об этом сообщает «Укравтопром» по ссылке на Ассоциацию автопроизводителей ЕС (ACEA).

Какие авто покупают чаще всего

Рост произошел преимущественно за счет электрокаров и гибридов. Спрос на автомобили с традиционными двигателями снизился.

Распределение регистраций новых авто в ЕС в августе по типу двигателя:

гибриды (HEV) — 229,97 тыс. (+14%);

бензиновые — 178,16 тыс. (-16%);

электромобили (BEV) — 120,8 тыс. (+30%);

плагин-гибриды — 70,55 тыс. (+55%);

дизельные — 59,33 тыс. (-17%);

прочие — 18,99 тыс. (+2%).

За восемь месяцев 2025 года общий рынок новых легковых автомобилей в ЕС сократился на 0,1% - до 7,17 миллиона машин.

Напомним, по данным Укравтопрома, в августе украинский автопарк пополнили 2424 легковушки, ввезенные из Китая, что на 42% больше, чем в августе прошлого года. В целом из этого количества 2026 были новыми авто (+52%), а 398 — подержанными (+7%).

Если авто больше не пригодно для использования из-за износа, аварии или возраста, владелец должен провести последнюю формальность — снять его с учета в связи с выбраковкой . Эту услугу предоставляют сервисные центры МВД бесплатно. После выбраковки автомобиль уже нельзя зарегистрировать снова. Ежемесячно такую ​​процедуру проходят более двух тысяч транспортных средств.

В августе 2025 года украинцы подали 1666 заявлений на выбраковку легковых автомобилей. Кроме них, с учета сняли 405 грузовиков и 73 автобуса.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.