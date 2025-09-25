0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Евросоюзе за месяц вырос спрос на новые авто

Технологии&Авто
7
В августе 2025 года в Европейском Союзе зарегистрировали около 678 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 5,3% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году,
Об этом сообщает «Укравтопром» по ссылке на Ассоциацию автопроизводителей ЕС (ACEA).

Какие авто покупают чаще всего

Рост произошел преимущественно за счет электрокаров и гибридов. Спрос на автомобили с традиционными двигателями снизился.
Распределение регистраций новых авто в ЕС в августе по типу двигателя:
  • гибриды (HEV) — 229,97 тыс. (+14%);
  • бензиновые — 178,16 тыс. (-16%);
  • электромобили (BEV) — 120,8 тыс. (+30%);
  • плагин-гибриды — 70,55 тыс. (+55%);
  • дизельные — 59,33 тыс. (-17%);
  • прочие — 18,99 тыс. (+2%).

Читайте также: Электромобили или бензиновые авто: что выгоднее выбрать в 2025 году

За восемь месяцев 2025 года общий рынок новых легковых автомобилей в ЕС сократился на 0,1% - до 7,17 миллиона машин.
Напомним, по данным Укравтопрома, в августе украинский автопарк пополнили 2424 легковушки, ввезенные из Китая, что на 42% больше, чем в августе прошлого года. В целом из этого количества 2026 были новыми авто (+52%), а 398 — подержанными (+7%).
Если авто больше не пригодно для использования из-за износа, аварии или возраста, владелец должен провести последнюю формальность — снять его с учета в связи с выбраковкой. Эту услугу предоставляют сервисные центры МВД бесплатно. После выбраковки автомобиль уже нельзя зарегистрировать снова. Ежемесячно такую ​​процедуру проходят более двух тысяч транспортных средств.
В августе 2025 года украинцы подали 1666 заявлений на выбраковку легковых автомобилей. Кроме них, с учета сняли 405 грузовиков и 73 автобуса.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems