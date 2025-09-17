Утилізація авто: які моделі найчастіше відправляли «під прес» у серпні Сьогодні 19:03 — Технології&Авто

Утилізація авто: які моделі найчастіше відправляли «під прес» у серпні

Якщо авто більше не придатне до використання через зношеність, аварію чи вік, власник має провести останню формальність — зняти його з обліку у зв’язку з вибракуванням. Цю послугу надають сервісні центри МВС безплатно. Після вибракування автомобіль уже не можна зареєструвати знову. Щомісяця таку процедуру проходять понад дві тисячі транспортних засобів.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Які автомобілі списують найчастіше

У серпні 2025 року українці подали 1666 заяв на вибракування легкових авто. Окрім них, з обліку зняли 405 вантажівок та 73 автобуси.

Інфографіка: eauto.org.ua

Фахівці ІДА склали рейтинг найпоширеніших моделей, які найчастіше вибраковують. У цьому списку переважають машини виробництва ВАЗ — практично вся «класика», включно з моделями 2109 та 21099. Також серед «лідерів» українські «Таврія» і «Славута» та Daewoo Lanos.

Інфографіка: eauto.org.ua

Скільки років тримаються автомобілі

Головна причина вибракування — вік авто. Середній вік легковиків і вантажівок, які зняли з обліку в серпні, становив 28 років, а автобусів 26 років.

Найстарішим автомобілем серед тих, що вибули з експлуатації минулого місяця, стала «Волга» ГАЗ-21 1957 року випуску.

Нагадаємо, за даними Укравтопрому, у серпні українці придбали понад 22,7 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що всього на 1% більше, ніж у липні. Найпопулярнішими виявились бензинові авто — їхня частка склала 48% від загальної кількості. На другому місці — електромобілі (26%), далі йдуть дизельні (17%), гібриди (6%) та машини з ГБО (3%).

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.