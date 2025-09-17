0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Утилізація авто: які моделі найчастіше відправляли «під прес» у серпні

Технології&Авто
29
Утилізація авто: які моделі найчастіше відправляли «під прес» у серпні
Утилізація авто: які моделі найчастіше відправляли «під прес» у серпні
Якщо авто більше не придатне до використання через зношеність, аварію чи вік, власник має провести останню формальність — зняти його з обліку у зв’язку з вибракуванням. Цю послугу надають сервісні центри МВС безплатно. Після вибракування автомобіль уже не можна зареєструвати знову. Щомісяця таку процедуру проходять понад дві тисячі транспортних засобів.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Які автомобілі списують найчастіше

У серпні 2025 року українці подали 1666 заяв на вибракування легкових авто. Окрім них, з обліку зняли 405 вантажівок та 73 автобуси.
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua
Фахівці ІДА склали рейтинг найпоширеніших моделей, які найчастіше вибраковують. У цьому списку переважають машини виробництва ВАЗ — практично вся «класика», включно з моделями 2109 та 21099. Також серед «лідерів» українські «Таврія» і «Славута» та Daewoo Lanos.
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua

Скільки років тримаються автомобілі

Головна причина вибракування — вік авто. Середній вік легковиків і вантажівок, які зняли з обліку в серпні, становив 28 років, а автобусів 26 років.
Найстарішим автомобілем серед тих, що вибули з експлуатації минулого місяця, стала «Волга» ГАЗ-21 1957 року випуску.
Нагадаємо, за даними Укравтопрому, у серпні українці придбали понад 22,7 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що всього на 1% більше, ніж у липні. Найпопулярнішими виявились бензинові авто — їхня частка склала 48% від загальної кількості. На другому місці — електромобілі (26%), далі йдуть дизельні (17%), гібриди (6%) та машини з ГБО (3%).
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems