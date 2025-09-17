0 800 307 555
укр
CEO Zoom вважає, що ШІ скоротить робочий тиждень до 3 днів

Технології&Авто
Генеральний директор Zoom Ерік Юань заявив, що п’ятиденний робочий тиждень незабаром може відійти у минуле через розвиток штучного інтелекту. На його думку, саме так ШІ має поліпшувати життя людей.
«Я вважаю, що якщо штучний інтелект може поліпшити наше життя, то навіщо нам працювати п’ять днів на тиждень?» — сказав Юань в інтерв’ю The New York Times.
Ерік Юань прогнозує, що більшість компаній незабаром перейдуть на три- або чотириденний робочий тиждень, оскільки автоматизація усуває необхідність постійної праці людини.
Для багатьох працівників розвиток ШІ може означати скорочення робочого часу або, можливо, повну втрату роботи.
«Кожна компанія підтримає три- або чотириденний робочий тиждень. Я вважаю, що в кінцевому підсумку це звільнить час для всіх», — сказав Юань.
Хоча керівник Zoom вважає, що ШІ несе позитивні зміни, він визнав, що втрата робочих місць є неминучою, оскільки агенти штучного інтелекту замінюють людських працівників.
