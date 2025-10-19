Украинская столица попала в десятку городов Европы по потенциалу развития ИИ (инфографика)
Киев входит в десятку европейских стран по потенциалу развития искусственного интеллекта
Об этом говорится в исследовании «Анализ применения искусственного интеллекта в приоритетных секторах и конкурентоспособности Украины», проведенном Центром европейских политических исследований (CEPS) в 2024 году, сообщает Центр экономической стратегии.
Индекс технологического родства (relatedness density) в столице Украины составляет 48,9%. Это означает, что почти половина технологий, развитых в городе, потенциально связана с искусственным интеллектом.
Киев расположен рядом с такими регионами, как Вена (AT13, 52,08%) и Мадрид (ES30, 49,07%), и опережает, например, Амстердам (NL32, 47,78%) и Брюссель (BE10, 47,56%).
В то же время по количеству AI-патентов Украина пока существенно отстает от западноевропейских стран.
Согласно базе данных OECD RegPat (2017−2022):
- у Германии — 3028 патентов,
- у Великобритании — 1384,
- у Франции — 1122,
- тогда как у Украины — всего 9.
Эту разницу авторы исследования объясняют высокой стоимостью патентования, сложными административными процедурами и меньшей интеграцией Украины в рынок ЕС.
Патенты обычно регистрируют крупные компании с R&D-инфраструктурой, тогда как украинская AI-экосистема более динамична в стартапах, публикациях и прикладных разработках (Reface, Respeecher, Zibra AI, Osavul
и т. д.).
