Украинская столица попала в десятку городов Европы по потенциалу развития ИИ (инфографика) Сегодня 07:04

Украинская столица попала в десятку городов Европы по потенциалу развития ИИ (инфографика)

Киев входит в десятку европейских стран по потенциалу развития искусственного интеллекта

Об этом говорится в исследовании «Анализ применения искусственного интеллекта в приоритетных секторах и конкурентоспособности Украины», проведенном Центром европейских политических исследований (CEPS) в 2024 году, сообщает Центр экономической стратегии.

Индекс технологического родства (relatedness density) в столице Украины составляет 48,9%. Это означает, что почти половина технологий, развитых в городе, потенциально связана с искусственным интеллектом.

Киев расположен рядом с такими регионами, как Вена (AT13, 52,08%) и Мадрид (ES30, 49,07%), и опережает, например, Амстердам (NL32, 47,78%) и Брюссель (BE10, 47,56%).

В то же время по количеству AI-патентов Украина пока существенно отстает от западноевропейских стран.

Согласно базе данных OECD RegPat (2017−2022):

у Германии — 3028 патентов,

у Великобритании — 1384,

у Франции — 1122,

тогда как у Украины — всего 9.

Эту разницу авторы исследования объясняют высокой стоимостью патентования, сложными административными процедурами и меньшей интеграцией Украины в рынок ЕС.

Патенты обычно регистрируют крупные компании с R&D-инфраструктурой, тогда как украинская AI-экосистема более динамична в стартапах, публикациях и прикладных разработках (Reface, Respeecher, Zibra AI, Osavul и т. д. ).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.