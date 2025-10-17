Индия уже сократила импорт российской нефти на 50%
Индия сократит импорт российской нефти вдвое — такой договоренности страна достигла с США во время недавних торговых переговоров.
Отмечается, что индийские нефтеперерабатывающие заводы уже начали сбавлять закупки российской нефти, но существенные изменения будут заметны только в статистике за декабрь или январь.
По словам собеседников издания, индийские нефтеперерабатывающие заводы уже сделали заказы на ноябрь, включающие также поставки нефти в декабре.
В то же время правительство Индии еще официально не обращалось к компаниям с просьбой снизить импорт российской нефти.
