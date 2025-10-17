0 800 307 555
ру
Индия уже сократила импорт российской нефти на 50%

Индия сократит импорт российской нефти вдвое — такой договоренности страна достигла с США во время недавних торговых переговоров.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Отмечается, что индийские нефтеперерабатывающие заводы уже начали сбавлять закупки российской нефти, но существенные изменения будут заметны только в статистике за декабрь или январь.
По словам собеседников издания, индийские нефтеперерабатывающие заводы уже сделали заказы на ноябрь, включающие также поставки нефти в декабре.
В то же время правительство Индии еще официально не обращалось к компаниям с просьбой снизить импорт российской нефти.
По материалам:
Діло
