Индия уже сократила импорт российской нефти на 50% Сегодня 20:20

Индия сократит импорт российской нефти вдвое — такой договоренности страна достигла с США во время недавних торговых переговоров.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Отмечается, что индийские нефтеперерабатывающие заводы уже начали сбавлять закупки российской нефти, но существенные изменения будут заметны только в статистике за декабрь или январь.

По словам собеседников издания, индийские нефтеперерабатывающие заводы уже сделали заказы на ноябрь, включающие также поставки нефти в декабре.

В то же время правительство Индии еще официально не обращалось к компаниям с просьбой снизить импорт российской нефти.

Діло По материалам:

