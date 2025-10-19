В сентябре возросло количество украинских IT-компаний Сегодня 18:16

В сентябре возросло количество украинских IT-компаний

В сентябре в украинском IT-секторе появилось 441 юридическое лицо, что на 136 больше, чем в августе. В настоящее время IT-компании составляют около 13,2% всех новых юридических лиц, которых зарегистрировали 3337.

Об этом свидетельствуют данные из системы YC. Market, пишет DOU.

«Информацию искали по КВЭДам 62.0 (Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность) и 63.0 (Предоставление информационных услуг), поскольку они самые популярные среди IT-специалистов», — отмечают аналитики.

Лидеры по количеству новых компаний:

Киев

Львовская обл.

Днепропетровская обл.

Харьковская обл.

В то же время, в Херсонской, Донецкой и Луганской областях в течение месяца новых IT-компаний не появилось.

Прекратили деятельность 6 IT-субъектов. В частности, 2 в Киеве, и по одной в Закарпатской, Ивано-Франковской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Сколько IT-ФЛП открылось в сентябре

В сентябре айтовцы открыли 3092 ФЛП, а закрыли 3065. Открытые IT-ФЛПы составляют 10.8% от общего количества в сентябре (28 698).

Как и в случае с компаниями, больше всего регистраций было в Киеве (+588), Львовской (+296), Днепропетровской (+325) и Харьковской (+236) областях. В тех же регионах фиксируют больше всего закрытий IT-ФОПов.

Ранее Finance.ua писал , что за январь-сентябрь иностранцы открыли в Украине 1 648 ФЛП, что на 10% меньше, чем в тот же период 2024 года. Несмотря на уменьшение активности, чистый прирост составил 490 предпринимателей, ведь 1158 нерезидентов прекратили деятельность. В целом иностранцы составляют всего 0,7% новых предпринимателей Украины.

Самыми активными иностранными бизнесменами являются граждане Азербайджана (229 фопов, 14%), россии (222, 14%) и Узбекистана (160, 10%).

