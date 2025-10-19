Цены на золото вырастут до $5000 за унцию до 2026 года: прогноз Bank of America
Bank of America Global Research пересмотрел свои прогнозы относительно драгоценных металлов, подняв ожидаемую цену на золото в 2026 году до $5000 за унцию, тогда как средний прогноз составляет около $4400.
Об этом сообщает Reuters.
Аналитики объясняют рекордные показатели возросшим спросом на безопасные активы на фоне возобновившихся угроз относительно тарифов со стороны президента США Дональда Трампа и ожиданий снижения процентных ставок в США.
Банк предупреждает о возможной краткосрочной коррекции, однако считает, что общий тренд роста сохранится до 2026 года.
«Если инвестиционный спрос вырастет на 14%, подобно этому году, цена золота может достичь $5000 за унцию», — отмечают эксперты Bank of America.
До этого Finance.ua отмечал, что инвестиционный банк Goldman Sachs повысил прогноз стоимости золота на декабрь 2026 года до $4900 за унцию против предыдущих $4300.
Причиной пересмотра стали активные инвестиции в золотые биржевые фонды (ETF) на Западе и вероятное продолжение покупок центральными банками.
