Серебро достигло рекордного значения

Банковские металлы
16
Цена серебра подскочила до рекордного значения, превысив пик, установленный на лондонском рынке в октябре.
Об этом сообщает Bloomberg.
Спотовые цены выросли на 2,6%, превысив $54,76 за унцию. Поддержку белому металлу оказали растущие надежды на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы США в декабре, приток средств в биржевые инвестиционные фонды, обеспеченные слитками, и сохраняющийся недостаток предложения.
В пятницу наблюдалась нестабильная динамика цен и низкая ликвидность как золота, так и серебра после многочасового прекращения торгов фьючерсами на бирже CME.
В октябре в Лондоне, главном центре торговли серебром, наблюдался острый дефицит предложения, что привело к резкому росту цен на серебро выше уровня в Шанхае и Нью-Йорке. Хотя поступление почти 54 миллионов тройских унций ослабило это давление, рынок по-прежнему остается заметно напряженным, а стоимость заимствования металла за месяц значительно превышает обычный уровень.
Потоки на лондонский рынок теперь оказывают давление на другие хабы, в частности в Китае. Запасы серебра на складах, связанных с Шанхайской фьючерсной биржей, недавно достигли самого низкого уровня с 2015 года, тогда как объемы торгов на Шанхайской золотой бирже вернулись к минимальным значениям более чем за девять лет, согласно данным биржи и брокерских контор.
Трейдеры также отслеживают возможность введения пошлин на серебро после того, как в ноябре драгоценный металл был включен Геологической службой США в список критически важных минералов. Хотя с начала октября из хранилищ фьючерсной биржи Comex в Нью-Йорке было вывезено 75 миллионов унций, опасения по поводу внезапного роста цены на американское серебро заставили некоторых трейдеров воздержаться от поставок металла из страны.
По материалам:
УНН
