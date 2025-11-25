Золото падает на фоне данных о занятости в США
Цены на золото упали в четверг, поскольку инвесторы обсудили сентябрьский отчет о занятости в США, показавший лучшие показатели занятости и ослабивший перспективы снижения ставки в декабре.
Об этом пишет Reuters.
Спотовая цена на золото упала на 0,6% до 4058,29 долларов за унцию до 13:45 по восточному времени (18:45 по Гринвичу).
Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре снизились на 0,6% до 4060 долларов за унцию.
Доллар США укрепился по отношению к большинству основных валют, что сделало золото, отнесенное к доллару, дороже для иностранных покупателей.
Ранее писали, что золото — единственный сырьевой актив, который в 2025 году имеет очень серьезный рост . Об этом рассказал руководитель корпоративного департамента компании ІСU Александр Мартыненко во время ежегодной конференции «Жить на проценты».
В то же время, говорит Мартыненко, аналитикам трудно строить ожидания, потому что с начала года они сильно ошибались относительно того, как будут вести себя цены на золото.
При текущей цене около 4 тыс. долларов за унцию аналитики прогнозируют, что к концу 2026 года золото может подорожать до 4 200 долларов. В то же время диапазон прогнозов остается достаточно широким — от 2 800 до 5 тыс. долларов за унцию, что свидетельствует о высокой неопределенности на рынке.
