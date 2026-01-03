Какие номиналы слитков золота пользуются наибольшим спросом у населения Сегодня 13:05 — Банковские металлы

Наибольшим спросом у населения в 2025 году пользуются слитки небольшого веса — 1,5 г и 10 г.

Причины

Это связано с их доступностью для широкого круга покупателей, простотой хранения и возможностью постепенного инвестирования. Кроме того, такие слитки часто берут на подарки.

В то же время сохраняется стабильный интерес и к слиткам средней весовой категории: 20 г и 50 г, особенно среди инвесторов, планирующих долгосрочную сохранность капитала. Стоимость грамма золота в таких слитках меньше, чем в более мелких, а значит, приобрести на ту же сумму можно будет больше золота.

Клиенты могут свободно (при наличии, конечно) приобрести у банка золотые слитки весом от 1 до 50 грамм. А вот со стограммовым слитком — сложнее. Дело в том, что его стоимость выходит намного выше 400 тыс./грн. Это порог, установленный положением о финансовом мониторинге. Чтобы купить стограммовый слиток золота, клиент должен предоставить банку документы, подтверждающие законное происхождение средств на покупку. Без этого сделка не состоится.

В некоторых банках финмониторинг проводится не только при продаже, но даже при выкупе у клиента стограммового слитка. Из-за чего часто владельцы таких слитков предпочитают сдавать их не в банк, а непосредственно ювелирам, изготавливающим из них ювелирные изделия.

Об этом Кстати, золото — единственный сырьевой актив, у которого в 2025 году очень серьезный рост.Об этом рассказал руководитель корпоративного департамента компании ИСУ Александр Мартыненко во время ежегодной конференции « Жить на проценты ».

В то же время, говорит Мартыненко, аналитикам трудно строить ожидания, потому что с начала года они сильно ошибались относительно того, как себя поведут цены на золото.

