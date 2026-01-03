0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие номиналы слитков золота пользуются наибольшим спросом у населения

Банковские металлы
85
Какие номиналы слитков золота пользуются наибольшим спросом у населения
Какие номиналы слитков золота пользуются наибольшим спросом у населения
Наибольшим спросом у населения в 2025 году пользуются слитки небольшого веса — 1,5 г и 10 г.

Причины

Это связано с их доступностью для широкого круга покупателей, простотой хранения и возможностью постепенного инвестирования. Кроме того, такие слитки часто берут на подарки.
В то же время сохраняется стабильный интерес и к слиткам средней весовой категории: 20 г и 50 г, особенно среди инвесторов, планирующих долгосрочную сохранность капитала. Стоимость грамма золота в таких слитках меньше, чем в более мелких, а значит, приобрести на ту же сумму можно будет больше золота.
Читайте также
Клиенты могут свободно (при наличии, конечно) приобрести у банка золотые слитки весом от 1 до 50 грамм. А вот со стограммовым слитком — сложнее. Дело в том, что его стоимость выходит намного выше 400 тыс./грн. Это порог, установленный положением о финансовом мониторинге. Чтобы купить стограммовый слиток золота, клиент должен предоставить банку документы, подтверждающие законное происхождение средств на покупку. Без этого сделка не состоится.
В некоторых банках финмониторинг проводится не только при продаже, но даже при выкупе у клиента стограммового слитка. Из-за чего часто владельцы таких слитков предпочитают сдавать их не в банк, а непосредственно ювелирам, изготавливающим из них ювелирные изделия.
Об этом и многом другом читайте в нашей статье — Как в Украине купить золото.
Кстати, золото — единственный сырьевой актив, у которого в 2025 году очень серьезный рост. Об этом рассказал руководитель корпоративного департамента компании ИСУ Александр Мартыненко во время ежегодной конференции «Жить на проценты».
В то же время, говорит Мартыненко, аналитикам трудно строить ожидания, потому что с начала года они сильно ошибались относительно того, как себя поведут цены на золото.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиИнвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems