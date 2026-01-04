Стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м Сегодня 15:12 — Банковские металлы

Стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м

В 2025 году золото и серебро стали рекордными лидерами роста на мировых рынках, привлекая внимание как институциональных инвесторов, так и частных сбережений.

В 2026-м украинцам важно учитывать не только потенциал прибыли, но и риски волатильности и коррекций, о которых предупреждает финтехэксперт Елена Соседка.

В 2025 году драгоценные металлы, такие как золото и серебро, стали одними из главных бенефициаров турбулентности на мировых рынках. К примеру, золото обновило исторические максимумы и прибавило более 60% за год, поднявшись выше отметки $4 000 за унцию. А серебро вообще превратилось в «звезду»: его рост приблизился к 100% год к году, а цены в декабре держатся в районе $63 за унцию. Что стоит за таким скачком, и не поздно ли инвестировать в драгоценные металлы в 2026 году?

Золото 2025: «идеальный шторм»

По данным мировой отраслевой аналитики, 2025 год стал для золота почти «идеальным штормом». Этот драгоценный металл получил мощную поддержку от сочетания нескольких факторов: ослабление доллара, ожидание снижения ставок ФРС (процентные ставки, устанавливаемые Федеральной резервной системой США), новые геополитические риски и беспрецедентный спрос со стороны центральных банков и институциональных инвесторов.

В конце года спот-цена золота колеблется на уровне около $4 300 за унцию, что более чем на 60% выше, чем год назад.

«Золото в 2025 году — это не просто „тихая гавань“, а ответ рынка на недоверие к долгам правительств и к фиатным валютам. Когда инвесторы видят, как увеличивается государственный долг США и растут геополитические риски, золото становится своеобразной страховкой против системных шоков», — поясняет финтехэксперт, соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

По ее словам, среди ключевых причин скачка цены золота можно выделить смягченные ожидания игроков финансового рынка относительно ставок ФРС. Они закладывают дальнейшее снижение реальных процентных ставок в США и других развитых экономиках, что делает такие активы, как золото, относительно привлекательными.

Девальвация доллара, по мнению Елены Соседки, также поддерживает котировки золота, ведь делает его дешевле для инвесторов из других стран. В частности, центральные банки многих стран, в том числе и развивающихся, продолжают активно наращивать золотые резервы как способ диверсифицироваться от американской валюты.

Дополнительным стимулом выступают и геополитические риски и войны. Затяжные конфликты, в том числе война россии против Украины, усиливают запрос на «твердые» активы, добавила Елена Соседка.

