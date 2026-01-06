0 800 307 555
Золото дорожает на фоне геополитической напряженности и ожиданий снижения ставки ФРС

Банковские металлы
Золото подорожало до самого высокого уровня за неделю на фоне поиска инвесторами «тихой гавани» после новостей о задержании Николаса Мадуро американскими спецслужбами и прогнозов по смягчению монетарной политики США.
Об этом пишет mind со ссылкой на Reuters.
По состоянию на утро 6 января спотовая цена на золото выросла на 0,1% до $4452,6 за унцию, после роста почти на 3% за последний сеанс. 26 декабря цена на слитки достигла рекордного максимума в $4549,7 и завершила год с ростом в 64%, что является лучшим годовым показателем с 1979 года.
Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале выросли на 0,3% - до $4 462,6.
«Цены на золото поддерживаются ростом спроса на безопасные активы на фоне усиленной геополитической неопределенности после событий выходных в Венесуэле, а также ростом ставок на снижение ставки ФРС после публикации неутешительных данных индекса PMI для производства в США», — отметил аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста.
Недоходные активы, как правило, хорошо показывают себя в условиях низких процентных ставок и во времена геополитической или экономической неопределенности.
Так, спотовое серебро выросло на 1,9% до $77,97 за унцию, после достижения исторического максимума в $83,62 29 декабря. 2025 год зафиксировал исторический скачок котировок серебра на 147%. Рынок отреагировал на дефицит металла для промышленных нужд и высокий спрос среди вкладчиков, что сделало этот прирост самым сильным за год.
Спотовая платина выросла на 1,4% до $2303,9 за унцию, после рекордного роста до $2478,5. Палладий торговался на 2,2% выше — $1710,25 за унцию.
По материалам:
Mind
