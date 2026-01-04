Драгоценные металлы начали новый год с роста Сегодня 04:34 — Банковские металлы

Драгоценные металлы в пятницу начали новый год на сильной ноте, восстановив ралли после беспрецедентного роста в 2025 году, на фоне того, как геополитическая напряженность и надежды на снижение процентных ставок в этом году поддерживали спрос на активы-убежища.

Об этом пишет Reuters.

Золото на спотовом рынке подорожало на 1,4% до 4372,35 долларов за унцию за 07:24 GMT (09:24 по Киеву) после достижения рекордного максимума в 4549,71 долларов 26 декабря. В среду оно упало до двухнедельного минимума. Американские фьючерсы на золото с поставкой в феврале выросли на 1% до 4384,80 долларов за унцию.

«Драгоценные металлы начинают 2026 год примерно так же, как и в 2025 году, то есть с поступательным движением», — сказал Тим Уотерер, главный аналитик рынка в KCM Trade.

В 2025 году золото продемонстрировало впечатляющий рост, завершив год с годовым приростом в 64%, самым большим с 1979 года.

Снижение процентных ставок, ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, геополитические конфликты, высокий спрос со стороны центральных банков и рост активов в биржевых фондах подпитывали рост цен на золото в прошлом году.

На этой неделе золото впервые за два месяца торговалось с премией в крупнейших центрах — Индии и Китае, на фоне того, как коррекция по историческим максимумам способствовала росту розничного спроса, пострадавшего от беспрецедентного роста цен.

В настоящее время инвесторы ожидают как минимум двух снижений процентной ставки ФРС в этом году, несмотря на слабые данные по заявкам на пособие по безработице в США.

Активы, не приносящие дохода, как правило, показывают хорошие результаты в условиях низких процентных ставок.

«(Драгоценные металлы), похоже, компенсируют потери, нанесенные в конце года в начале недели. Давление, связанное с закрытием позиций в конце года, ослабло, и золото начинает 2026 год с ростом, поскольку фундаментальные факторы снова в центре внимания», — сказал Вотерер.

