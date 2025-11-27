Центробанк рф впервые начал продавать золото из своих резервов
Центральный банк россии впервые в истории перешел к прямым продажам золота из своих резервов на внутреннем рынке, открыв доступ к металлу для банков, госкомпаний и отдельных инвестиционных структур.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Служба внешней разведки Украины.
По данным СВР, это вынужденный шаг: золото фактически превращается в инструмент поддержки рубля, латания ликвидности корпораций и покрытия бюджетных потребностей в условиях резкого истощения других ресурсов.
До 2025 года ЦБ рф не продавал золото коммерческим участникам рынка — он только принимал его от министерства финансов, наращивая собственные резервы. Теперь регулятор сменил стратегию на фоне катастрофического истощения других активов.
Фонд национального благосостояния россии резко теряет ликвидные активы: со 113,5 миллиарда долларов США в 2022 году до 51,6 миллиарда в 2025-м. Объемы золота в структуре фонда за это время сократились на 57% - с 405,7 тонн до 173,1 тонн.
Согласно информации СВР, в 2025 году объемы продаж могут составить 30 миллиардов долларов (около 230 тонн золота), а в 2026 году — по меньшей мере 15 миллиардов долларов (115 тонн).
