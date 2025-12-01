Цены на золото достигли шестинедельного максимума
Цены на золото в понедельник поднялись до максимума за шесть недель. Рынок реагирует на ожидания возможного снижения ставки в США уже в этом месяце и на возможные кадровые изменения в руководстве Федеральной резервной системы. Параллельно серебро тоже устанавливает рекорды.
Об этом сообщает Reuters.
Динамика рынка
По состоянию на 08:55 по Гринвичу спотовая цена на золото выросла на 0,3% — до 4 241,21 доллара за унцию, что является самым высоким показателем с 21 октября. Декабрьские фьючерсы на золото в США прибавили 0,5% и достигли 4 275,40 доллара.
Серебро выросло на 1,3% до 57,12 доллара за унцию, а ранее в течение сессии поднималось до исторического максимума — 57,86 доллара.
Платина подорожала на 0,5% - до 1680,75 доллара за унцию. Палладий прибавил 0,2% и торгуется на уровне 1452,97 доллара.
Почему рынок снова «играет» на снижение ставки
«Участники рынка снова начинают закладывать в цены вероятность снижения ставки ФРС в декабре. Плюс ожидается, что новым главой FOMC станет „голубь“, поддерживающий инвестиционный спрос на золото», — объясняет аналитик UBS Джованни Стауново.
По его словам, серебро реагирует на те же факторы, а также на ожидание роста промышленного спроса уже в следующем году.
«Мы ожидаем, что цена на золото может вырасти до 4 500 долларов за унцию в следующем году, а серебро — до 60 долларов», — прогнозирует Стауново.
Ставки, прогнозы и реакции трейдеров
Последние недели трейдеры активнее делают ставки на снижение процентных ставок в декабре. Причина — более мягкие экономические данные из США и более сдержанные комментарии ключевых чиновников, в частности, члена совета ФРС Кристофера Уоллера и президента ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса.
Читайте также
Согласно инструменту CME FedWatch, рынок оценивает вероятность снижения ставки в 88%. Более низкие расходы по займам традиционно поддерживают спрос на драгоценные металлы, в том числе недоходные слитки.
Чего сейчас ждут рынки
Рынки готовятся к двум ключевым публикациям на этой неделе:
- отчета ADP о занятости за ноябрь (в среду),
- данных о расходах по личному потреблению в США за сентябрь (в пятницу).
Эти цифры могут подсказать, куда дальше будет двигаться политика ФРС.
Тем временем доллар опустился до минимума за две недели, сделав драгоценные металлы, номинированные в долларах, более доступными для покупателей в других валютах.
Поделиться новостью
Также по теме
Цены на золото достигли шестинедельного максимума
Цены на золото растут: чего ожидают аналитики
Центробанк рф впервые начал продавать золото из своих резервов
Медь набирает обороты на фоне падения доллара
Золото падает на фоне данных о занятости в США
Под древним вулканом обнаружен запас лития стоимостью 1,5 трлн долларов