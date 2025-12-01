0 800 307 555
Цены на золото достигли шестинедельного максимума

Цены на золото в понедельник поднялись до максимума за шесть недель. Рынок реагирует на ожидания возможного снижения ставки в США уже в этом месяце и на возможные кадровые изменения в руководстве Федеральной резервной системы. Параллельно серебро тоже устанавливает рекорды.
Об этом сообщает Reuters.

Динамика рынка

По состоянию на 08:55 по Гринвичу спотовая цена на золото выросла на 0,3% — до 4 241,21 доллара за унцию, что является самым высоким показателем с 21 октября. Декабрьские фьючерсы на золото в США прибавили 0,5% и достигли 4 275,40 доллара.
Серебро выросло на 1,3% до 57,12 доллара за унцию, а ранее в течение сессии поднималось до исторического максимума — 57,86 доллара.
Платина подорожала на 0,5% - до 1680,75 доллара за унцию. Палладий прибавил 0,2% и торгуется на уровне 1452,97 доллара.

Почему рынок снова «играет» на снижение ставки

«Участники рынка снова начинают закладывать в цены вероятность снижения ставки ФРС в декабре. Плюс ожидается, что новым главой FOMC станет „голубь“, поддерживающий инвестиционный спрос на золото», — объясняет аналитик UBS Джованни Стауново.
По его словам, серебро реагирует на те же факторы, а также на ожидание роста промышленного спроса уже в следующем году.
«Мы ожидаем, что цена на золото может вырасти до 4 500 долларов за унцию в следующем году, а серебро — до 60 долларов», — прогнозирует Стауново.

Ставки, прогнозы и реакции трейдеров

Последние недели трейдеры активнее делают ставки на снижение процентных ставок в декабре. Причина — более мягкие экономические данные из США и более сдержанные комментарии ключевых чиновников, в частности, члена совета ФРС Кристофера Уоллера и президента ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынок оценивает вероятность снижения ставки в 88%. Более низкие расходы по займам традиционно поддерживают спрос на драгоценные металлы, в том числе недоходные слитки.

Чего сейчас ждут рынки

Рынки готовятся к двум ключевым публикациям на этой неделе:
  • отчета ADP о занятости за ноябрь (в среду),
  • данных о расходах по личному потреблению в США за сентябрь (в пятницу).
Эти цифры могут подсказать, куда дальше будет двигаться политика ФРС.
Тем временем доллар опустился до минимума за две недели, сделав драгоценные металлы, номинированные в долларах, более доступными для покупателей в других валютах.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
