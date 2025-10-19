Как украинцам пользоваться банковскими картами в Польше и Украине одновременно Сегодня 14:17 — Финтех и Карты

Как украинцам пользоваться банковскими картами в Польше и Украине одновременно

Украинцы, живущие и работающие в Польше, открывают местные банковские счета для зарплаты, оплаты счетов и переводов. В то же время, они продолжают пользоваться счетами в украинских банках, что разрешено украинским и польским законодательством.

Издание inpoland рассказывает о важных нюансах по налоговым и валютным правилам.

Как открыть банковский счет в Польше

Согласно польскому законодательству, иностранцы могут открыть банковский счет, предоставив паспорт и подтверждение места жительства (zameldowanie) или адрес временного пребывания.

Как отметили в Narodowy Bank Polski, наличие счетов в других странах не ограничивается, но доходы, полученные на иностранный счет, следует декларировать, если лицо является налоговым резидентом Польши.

Украинские правила для иностранных счетов

В Национальном банке Украины сообщают, что украинцы могут открывать и пользоваться карточками за рубежом.

В то же время, налоговые резиденты Украины обязаны декларировать доходы, полученные за границей, и соблюдать правила валютного законодательства при переводах между украинскими и иностранными банками.

Читайте также Международная защита в Польше: скольким украинцам отказали в 2025 году

Важно напомнить, что обе страны являются участниками международной системы автоматического обмена налоговой информацией (CRS), поэтому налоговые органы Украины и Польши могут получать данные о счетах своих резидентов за границей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.