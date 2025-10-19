0 800 307 555
Коррупция, рост цен и тарифы: украинцы оценили главные проблемы страны

Основными социально-экономическими проблемами, наиболее беспокоящими украинцев, являются взяточничество (42,7%) и увеличение цен на продукты (39,1%).
Об этом говорится в опросе «Первой рейтинговой системы» по заказу American Political Services.
Среди других важнейших проблем граждане выделяют высокие тарифы на коммунальные услуги (32,8%) и последствия боевых действий (29,4%).
Низкие зарплаты, а также низкие пенсии и социальные выплаты беспокоят 26,4% и 26,3% опрошенных соответственно.
Другие проблемы респонденты выделили так:
  • мобилизация близких (22,4%);
  • низкий уровень обороноспособности (13,8%);
  • недоступность медицинских услуг и лекарств (11,3%).
Только 7,6% украинцев считают, что страна развивается однозначно в правильном направлении, еще 27,3% выбрали вариант «скорее в правильном». При этом среди молодежи оптимистов больше — 36%.
Также 28,5% считают, что развитие страны идет «скорее в неправильном направлении», а 26,2% - «однозначно неправильно».
До этого Finance.ua отмечал, что подавляющее большинство украинцев (72,4%) оценивают материальное положение своей семьи как среднее.
В то же время 21,9% респондентов назвали свою семью бедной, а еще 3,5% - нищей.
Только 2,1% считают себя состоятельными, и всего 0,2% богатыми.
По материалам:
Finance.ua
