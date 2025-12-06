Samsung выпустил телефон, который складывается вдвое (фото) Сегодня 03:17 — Технологии&Авто

Компания Samsung представила совершенно новый складной смартфон Galaxy Z TriFold. Его особенность в том, что он складывается вдвое.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, Samsung стремится укрепить свои позиции в сегменте, где китайские конкуренты набирают позиции. Хотя аналитики уверены, что складывающиеся смартфоны остаются нишевой категорией.

«Я считаю, что рынок складных устройств будет продолжать расти, и, в частности, TriFold может стать катализатором, который будет способствовать еще большему взрывному росту в ключевых частях сегмента», — заявил Алекс Лим, вице-президент Samsung Electronics

Что известно о новом Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z TriFold — складной смартфон, который в развернутом виде имеет дисплей 253 мм. Он состоит из 3 панелей, собирающихся в одну.

Сообщается, что новая модель почти на 25% больше, чем последняя складная модель Samsung Galaxy Z Fold 7.

Устройство оснащено самым большим аккумулятором Samsung среди флагманских моделей и поддерживает сверхбыструю зарядку, которая заряжает телефон до 50% за 30 минут.

TriFold, производимый в Южной Корее, поступит в продажу на внутреннем рынке 12 декабря, а также будет представлен в Китае, Сингапуре, Тайване и Объединенных Арабских Эмиратах в течение 2025 года.

В США смартфон планируется выпустить в начале 2026 года.

Ожидается, что его стоимость составит около $2,4 тыс.

