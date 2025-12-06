0 800 307 555
Samsung выпустил телефон, который складывается вдвое (фото)

Samsung выпустил телефон, который складывается вдвое (фото)
Samsung выпустил телефон, который складывается вдвое (фото)
Компания Samsung представила совершенно новый складной смартфон Galaxy Z TriFold. Его особенность в том, что он складывается вдвое.
Об этом сообщает Reuters.
Таким образом, Samsung стремится укрепить свои позиции в сегменте, где китайские конкуренты набирают позиции. Хотя аналитики уверены, что складывающиеся смартфоны остаются нишевой категорией.
«Я считаю, что рынок складных устройств будет продолжать расти, и, в частности, TriFold может стать катализатором, который будет способствовать еще большему взрывному росту в ключевых частях сегмента», — заявил Алекс Лим, вице-президент Samsung Electronics

Что известно о новом Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z TriFold — складной смартфон, который в развернутом виде имеет дисплей 253 мм. Он состоит из 3 панелей, собирающихся в одну.
Сообщается, что новая модель почти на 25% больше, чем последняя складная модель Samsung Galaxy Z Fold 7.
Samsung выпустил телефон, который складывается вдвое (фото)
Устройство оснащено самым большим аккумулятором Samsung среди флагманских моделей и поддерживает сверхбыструю зарядку, которая заряжает телефон до 50% за 30 минут.
Samsung выпустил телефон, который складывается вдвое (фото)
TriFold, производимый в Южной Корее, поступит в продажу на внутреннем рынке 12 декабря, а также будет представлен в Китае, Сингапуре, Тайване и Объединенных Арабских Эмиратах в течение 2025 года.
В США смартфон планируется выпустить в начале 2026 года.
Ожидается, что его стоимость составит около $2,4 тыс.
