Samsung выпустил телефон, который складывается вдвое (фото)
Компания Samsung представила совершенно новый складной смартфон Galaxy Z TriFold. Его особенность в том, что он складывается вдвое.
Об этом сообщает Reuters.
Таким образом, Samsung стремится укрепить свои позиции в сегменте, где китайские конкуренты набирают позиции. Хотя аналитики уверены, что складывающиеся смартфоны остаются нишевой категорией.
«Я считаю, что рынок складных устройств будет продолжать расти, и, в частности, TriFold может стать катализатором, который будет способствовать еще большему взрывному росту в ключевых частях сегмента», — заявил Алекс Лим, вице-президент Samsung Electronics
Что известно о новом Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung Galaxy Z TriFold — складной смартфон, который в развернутом виде имеет дисплей 253 мм. Он состоит из 3 панелей, собирающихся в одну.
Сообщается, что новая модель почти на 25% больше, чем последняя складная модель Samsung Galaxy Z Fold 7.
Устройство оснащено самым большим аккумулятором Samsung среди флагманских моделей и поддерживает сверхбыструю зарядку, которая заряжает телефон до 50% за 30 минут.
TriFold, производимый в Южной Корее, поступит в продажу на внутреннем рынке 12 декабря, а также будет представлен в Китае, Сингапуре, Тайване и Объединенных Арабских Эмиратах в течение 2025 года.
В США смартфон планируется выпустить в начале 2026 года.
Ожидается, что его стоимость составит около $2,4 тыс.
