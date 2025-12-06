В Китае представили новый семейный седан Ford Mondeo 2026 (фото)
В Китае представили новый Ford Mondeo. Большой семейный седан предлагает в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 288 сил. Седан Ford Mondeo 2026 поступит в продажу на китайском рынке по цене от 150 000 до 230 000 юаней ($21 200 — 32 500).
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Ford Mondeo и его брат-близнец Fusion не продаются в Европе и США, однако модель не исчезла, ведь в Китае на предприятии Changan Ford производят новое, пятое поколение модели. Именно оно и прошло плановую модернизацию.
Новый Ford Mondeo сохраняет обтекаемый дизайн с выдвижными дверными ручками. Обновленная модель узнается по увеличенной решетке радиатора и раскосыми фарами. Кроме того, освежили бамперы и фонари.
В салоне оставили дисплей на всю ширину передней панели, но мультимедийная система новая. Также заменили переключатели климата и установили новую двухуровневую центральную консоль с беспроводными зарядками для смартфонов.
Двигатели Ford Mondeo 2026 стали более мощными. 1,5-литровый турбомотор теперь развивает 196 л. с., 2,0-литровая турбочетверка — 261 л. с., а гибридная установка — 288 сил. Бензиновые версии оснащены 8-ступенчатым автоматом, а гибрид — вариатором.
