Nissan представит новую недорогую модель Sentra 2026 года (фото)

Технологии&Авто
4
Nissan представит новую недорогую модель Sentra 2026 года (фото), Фото: Nissan
Новый недорогой седан Nissan Sentra 2026 является современным преемником модели, которая нравится покупателям. Благодаря низкой цене и некоторым секретам, машина заново привлекла к себе внимание.
На фоне постоянно дорожающих машин модель Nissan Sentra кажется выгодным приобретением. Особенно с учетом проделанной работы, которая нацелена на усиление рыночных позиций автомобиля в сегменте, где остается все меньше седанов.
Подробности стали известны Carscoops.
Производитель оставил техническую часть на простом и понятном уровне, чтобы сохранить низкую цену Nissan Sentra. За это покупатели и любят модель. Однако в компании сосредоточились на дизайне, чтобы улучшить восприятие автомобиля.
Благодаря использованию резких линий в стилистике седан теперь кажется больше. А эффектная детализация и специально подобранный декор позволили создать запоминающийся вид.
Цена Nissan Sentra 2026 модельного года стартует с $23 645. В линейке пока что есть бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. Возможно, в дальнейшем появится гибридная силовая установка, которая обеспечит экономичность.
По материалам:
Обозреватель
Авто
