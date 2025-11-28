Samsung разработала NAND‑память, которая потребляет на 96% меньше энергии Сегодня 22:06 — Технологии&Авто

Samsung разработала NAND‑память, которая потребляет на 96% меньше энергии

Компания Samsung сообщила о создании нового типа флэш-памяти NAND, способной уменьшать потребление энергии на 96% по сравнению с традиционными решениями.

Об этом пишет корейское издание Sedaily.

Разработка базируется на использовании ферроэлектрических транзисторов, что позволило добиться рекордных показателей энергоэффективности.

Samsung сообщила, что статья о новой технологии, соавторами которой являются 34 исследователя Института передовых технологий Samsung (SAIT), была опубликована в научном журнале Nature под названием «Ферроэлектрический транзистор для энергоэффективной флэш-памяти NAND».

Читайте также Apple в 2025 году опередит Samsung по поставкам смартфонов впервые за 14 лет

Изначально работа велась над оксидными полупроводниками, которые считались непригодными для высокопроизводительных чипов из-за высокого порогового уровня напряжения. В то же время, именно эта особенность стала ключом к снижению энергопотребления при увеличении количества слоев и емкости памяти.

В NAND структуре данные хранятся в ячейках, которые соединены последовательно. С ростом количества ячеек повышается потребление энергии, в частности из-за утечки тока даже после выключения ячейки. Кроме того, увеличение высоты слоев приводит к дополнительным затратам энергии во время операций чтения и записи. Новая технология позволяет блокировать токи ниже порогового напряжения, что уменьшает утечки и повышает энергоэффективность, как заявлено, на 96%.

Читайте также Samsung запустит собственную кредитную карту — конкурента Apple Card

Эта новейшая разработка призвана решить проблему роста энергопотребления в условиях стремительного увеличения потребностей памяти для смартфонов, центров обработки данных ИИ и других технологических применений. В материале говорится, что технология может стать важным шагом для отрасли, однако сроки ее коммерциализации пока неизвестны.

Отмечается, что новая NAND память после запуска в массовое производство имеет потенциал значительно расширить возможности энергоэффективных решений для всех.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.