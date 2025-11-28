Топ-5 зимних ошибок водителей, которые обходятся дорого
Мелкие ошибки зимой могут обернуться серьезными проблемами: от отказавшего двигателя до огромного счета в автосервисе. Зачастую мы даже не замечаем, что сами готовим машину к неприятностям.
Ошибка № 1. Откладывать диагностику
Зимы суровые, и каждый сезон — новый вызов для авто. Но некоторые водители думают: «Заменю только резину — этого хватит». На самом деле аккумулятор может «замерзнуть», масло потеряет свойства, а незамеченный стук подвески или уставший стартер легко обернутся проблемами.
Ошибка № 2. Долгий прогрев двигателя «по привычке»
Многие водители включают зажигание и ждут 15 минут, пока двигатель «прогреется». На самом деле современные моторы сконструированы иначе: длительные холостые обороты вредят — топливо сгорает не полностью, детали обрастают копотью, масло теряет свойства.
Ошибка № 3. Игнорировать состояние и давление зимней резины
Не любая зимняя шина одинаково эффективна. Старые, «дубовые» покрышки и неправильное давление увеличивают тормозной путь и могут сделать поворот опасным.
Ошибка № 4. Экономить на мойке
Некоторые думают, что мыть авто зимой бессмысленно, потому что его все равно засыплет снегом. На самом деле, реагенты, соль и дорожная химия разрушают лакокрасочное покрытие, арки, днище и замки.
Ошибка № 5. Использовать «эконом-режимы» по полной
Выключение всего лишнего — печку на минимум, ограничение электропакетов — кажется экономным, но зимой это снижает безопасность. Запотевшие стекла, замерзшее электричество и холодный салон могут создать аварийные ситуации.
Зима быстро расставляет все на свои места. Машина, которую игнорируют, рано или поздно даст сбой. Проверка авто заблаговременно и соблюдение простых советов поможет избежать проблем и сохранить не только деньги, но и безопасность.
Поделиться новостью
Также по теме
Топ-5 зимних ошибок водителей, которые обходятся дорого
Китайские технологические гиганты переносят обучение ИИ-моделям за границу из-за санкций США
Alibaba выпустила «умные» очки Quark с функциями перевода и распознавания цен
Apple в 2025 году опередит Samsung по поставкам смартфонов впервые за 14 лет
Назван средний возраст автомобилей, выбракованных в октябре (инфографика)
Транспортные перевозки показывают рост: кто в лидерах