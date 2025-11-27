0 800 307 555
ру
Apple в 2025 году опередит Samsung по поставкам смартфонов впервые за 14 лет

Технологии&Авто
14
Apple Inc. в 2025 году опередит южнокорейскую Samsung Electronics по глобальным поставкам смартфонов впервые за 14 лет, прогнозируют эксперты Counterpoint Research.
Согласно прогнозу компании, поставки iPhone на мировой рынок в этом году достигнут 243 млн единиц, смартфонов Samsung — составят около 235 млн единиц. Доля Apple на мировом рынке смартфонов на конец года, как ожидается, составит 19,4%, Samsung — 18,7%.
Оптимистические прогнозы в отношении Apple связаны с успехом линейки iPhone 17, представленной компанией в сентябре. Counterpoint называет продажи устройств этой линейки в текущем праздничном сезоне «выдающимися».
Продажи смартфонов iPhone 17 в первые четыре недели после их старта были на 12% выше по сравнению с предыдущей линейкой iPhone 16, отмечает Counterpoint. В Китае, ключевом рынке для Apple, реализация этих устройств за тот же период превысила результат предыдущей линейки на 18%.
«Помимо исключительно положительной реакции рынка на iPhone 17, важным фактором оптимистического прогноза является наступление переломного момента в цикле обновления устройств. Пользователи, купившие смартфоны во время бума спроса в период COVID-19, сейчас вступают в фазу обновления устройств», — говорит главный аналитик Counterpoint Ян Ван, слова которого приводит CNBC.
Тем временем Samsung сталкивается с трудностями из-за роста конкуренции со стороны китайских производителей в бюджетном и среднем ценовом сегменте, что ограничивает продажи южнокорейской компании.
Аналитики Counterpoint ожидают, что Apple будет удерживать лидерство по продажам на мировом рынке смартфонов до конца 2029 года.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
