В Top Gear определили лучшие автомобили года (номинации)
В Top Gear определили самый лучший автомобиль года — им стал новый электрический кроссовер BMW iX3.
Об этом сообщается на сайте британского издания, пишет Униан.
iX3 стал первой моделью семейства BMW, получившего название Neue Klasse. Саму машину построили на основе одноименного концепт-кара, отсылающего к оригинальным седанам и купе баварской марки 60-х годов.
Автомобиль поразил судей своим дизайном, прекрасной динамикой и разными инновациями. Кроме того, BMW iX3 приятно удивил жюри большим запасом хода.
«iX3, как говорят дети, просто разбивает все в пух и прах и уносит себе самый главный приз», — говорят в Top Gear.
Ранее сообщалось, что цена новинки составит 60 000 долларов.
Победители в других номинациях:
- среди роскошных авто — Rolls-Royce Spectre Black Badge;
- среди седанов — Mercedes-Benz CLA;
- среди универсалов — Audi A6 Avant;
- среди кроссоверов — Renault 4 E-Tech;
- среди внедорожников — Land Rover Defender Octa;
- среди дорогих кроссоверов — Aston Martin DBX S;
- среди суперкаров — Ferrari 296 Speciale;
- среди гиперкаров — Ferrari F80;
- среди семейных авто — Kia PV5;
- среди супермини — Hyundai Inster.
Награду за лучший дизайн забрал Dacia Hipster, тогда как победителем в номинации «Лучший звук» стал Ford Mustang GTD.
