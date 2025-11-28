В Top Gear определили лучшие автомобили года (номинации) Сегодня 18:12 — Технологии&Авто

В Top Gear определили самый лучший автомобиль года — им стал новый электрический кроссовер BMW iX3.

Об этом сообщается на сайте британского издания , пишет Униан.

iX3 стал первой моделью семейства BMW, получившего название Neue Klasse. Саму машину построили на основе одноименного концепт-кара, отсылающего к оригинальным седанам и купе баварской марки 60-х годов.

Автомобиль поразил судей своим дизайном, прекрасной динамикой и разными инновациями. Кроме того, BMW iX3 приятно удивил жюри большим запасом хода.

«iX3, как говорят дети, просто разбивает все в пух и прах и уносит себе самый главный приз», — говорят в Top Gear.

Ранее сообщалось, что цена новинки составит 60 000 долларов.

Победители в других номинациях:

среди роскошных авто — Rolls-Royce Spectre Black Badge;

среди седанов — Mercedes-Benz CLA;

среди универсалов — Audi A6 Avant;

среди кроссоверов — Renault 4 E-Tech;

среди внедорожников — Land Rover Defender Octa;

среди дорогих кроссоверов — Aston Martin DBX S;

среди суперкаров — Ferrari 296 Speciale;

среди гиперкаров — Ferrari F80;

среди семейных авто — Kia PV5;

среди супермини — Hyundai Inster.

Награду за лучший дизайн забрал Dacia Hipster, тогда как победителем в номинации «Лучший звук» стал Ford Mustang GTD.

