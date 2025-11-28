Самая долговечная версия автомобилей Tesla
Когда Tesla начала массово ставить литий-железо-фосфатные (LFP) батареи на базовые Model 3, многие восприняли это как удешевление. Меньше плотность энергии, меньше запас хода — казалось, покупатели получили хуже продукт.
Немецкий ресурс Voltest решил проверить, как эти аккумуляторы ведут себя в реальной жизни. Результаты оказались неожиданными.
Voltest специализируется на тестировании батарей и имеет доступ к данным тысяч подержанных Tesla. Анализ сосредоточился на двух типах аккумуляторов Model 3:
- NMC (никель-марганец-кобальт) — стандарт для версий Long Range
- LFP (литий-железо-фосфат) — ставят на базовые Model 3 с китайской Gigafactory Shanghai после 2021 года
Логика проста: NMC дает больше запас хода из-за более высокой энергетической плотности. LFP компактнее и дешевле, но едет меньше. Вопрос был в том, как эти батареи стареют.
Цифры говорят сами за себя
На пробеге около 100 тысяч километров картина деградации выглядит так:
- NMC-батареи теряют в среднем 7% начальной емкости
- LFP-батареи теряют всего 3%
Разница почти вдвое. Это означает, что через несколько лет эксплуатации «бюджетная» LFP-версия сохраняет свой запас хода лучше, чем «премиальная» Long Range с NMC.
Объяснение кроется в физике и химии процессов. LFP-аккумуляторы менее чувствительны к перегреву, не требуют агрессивного охлаждения. Они просто крепче конструктивно.
Есть и эксплуатационный момент. Tesla рекомендует владельцам LFP-версий регулярно заряжать автомобиль до 100% - это помогает калибровать батарею и поддерживать ее здоровье. Владельцы NMC-версий, напротив, заряжают только до 80−90%, чтобы продлить ресурс аккумулятора. Парадокс: ограничение заряда помогает сохранить NMC, но все равно LFP деградирует медленнее даже при полном заряде.
Исследование Voltest — важная информация для вторичного рынка. Если выбираете между подержанной Model 3 Long Range с NMC и китайской Standard Range с LFP, не торопитесь отвергать второй вариант из-за меньшего запаса хода.
Да, Long Range проедет больше на одном заряде. Но через пять лет эксплуатации разница в реальном пробеге может оказаться меньше, чем ожидалось. LFP потеряет 3%, NMC — 7%. Если начальный запас Long Range был 500 км, через 100 тысяч пробега останется 465 км. Если Standard Range ехал 400 км, останется 388 км. Разница уменьшается.
Плюс LFP-версии обычно дешевле на вторичном рынке. С учетом лучшей долговечности батареи это делает их более выгодной инвестицией для тех, кому не критичен максимальный запас хода.
