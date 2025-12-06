Toyota запустила в продажу роскошный седан Century (фото) Сегодня 05:14 — Технологии&Авто

Компания Toyota запустила в продажу флагманский автомобиль Toyota Century нового модельного года. Седан обзавелся улучшенными системами безопасности.

Как изменился новый Toyota Century

Представительский седан производят с 1967 года. В актуальном, только третьем по счету поколении она находится с 2018-го. Длина такого седана составляет 5335 мм, колесная база — 3090 мм.

В дизайне никаких изменений нынешняя модернизация Century не принесла — улучшено оснащение и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense. Так, мультимедиа со скромным 8-дюймовым экраном теперь идет в базе.

Система автоторможения научилась распознавать не только пешеходов, но и велосипедистов и мотоциклистов, плюс электроника способна распознать эти препятствия и при повороте на перекрестках.

А система Proactive Driving Assist «поддерживает руль и торможение», чтобы не допустить «слишком близкого приближения» седана к пешеходам, велосипедистам и припаркованным машинам.

Седан Toyota Century по-прежнему бывает только в виде заднеприводного гибрида. Силовая установка включает в себя бензиновый атмосферный мотор V8 на 5,0 л (381 л.с., 510 Нм), электродвигатель мощностью 224 л.с. (300 Нм), электромеханический вариатор и никель-металлгидридный аккумулятор. Совокупная отдача силовой установки составляет 431 л.с.

