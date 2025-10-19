Мошенники маскируются под арендодателей жилья: как распознать злоумышленников Сегодня 13:17 — Личные финансы

Мошенники маскируются под арендодателей жилья: как распознать злоумышленников

При поиске жилья в аренду следует быть осторожными: за привлекательными фото и ценами ниже рыночных могут скрываться мошенники. Они создают фейковые страницы, настаивают на предоплате, а после получения денег — исчезают.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как распознать мошеннические объявления об аренде жилья

Первым тревожным признаком должна стать низкая цена, особенно в период повышенного спроса на жилье в туристических городах.

Также следует внимательно проверять профиль арендодателя и фотографии.

Если аккаунт создан недавно, снимки взяты из других ресурсов, отсутствуют видеообзоры или опубликовано много фото одновременно — это может свидетельствовать о мошенничестве.

Другие признаки фейкового профиля:

отзывы предыдущих гостей отсутствуют или среди подписчиков неактивные аккаунты и боты;

арендодатель требует полной предоплаты или предоплаты без договора;

оплата на личную банковскую карту;

отказ показать жилье по видеосвязи или сообщить точный адрес.

Чтобы избежать мошенничества, правоохранители советуют тщательно проверять достоверность объявлений и профилей арендодателей.

В частности, стоит произвести обратный поиск изображений, чтобы убедиться, что фото не взяты с других сайтов.

Не рекомендуется передавать предоплату на сомнительные счета или без подписания договора.

Также важно сохранять переписку, квитанции и копии объявлений — они могут стать доказательством в случае обращения в полицию.

В МВД призывают граждан сообщать о подозрительных объявлениях или случаях мошенничества в киберполицию.

Как отмечалось ранее, в Украине, несмотря на то, что рынок купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения был открыт еще более четырех лет назад (и даже практически два года назад были существенно увеличены лимиты владения одним лицом), растет количество случаев разного рода мошенничеств вокруг этого рынка.

