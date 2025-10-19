0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мошенники маскируются под арендодателей жилья: как распознать злоумышленников

Личные финансы
19
Мошенники маскируются под арендодателей жилья: как распознать злоумышленников
Мошенники маскируются под арендодателей жилья: как распознать злоумышленников
При поиске жилья в аренду следует быть осторожными: за привлекательными фото и ценами ниже рыночных могут скрываться мошенники. Они создают фейковые страницы, настаивают на предоплате, а после получения денег — исчезают.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как распознать мошеннические объявления об аренде жилья

Первым тревожным признаком должна стать низкая цена, особенно в период повышенного спроса на жилье в туристических городах.
Читайте также
Также следует внимательно проверять профиль арендодателя и фотографии.
Если аккаунт создан недавно, снимки взяты из других ресурсов, отсутствуют видеообзоры или опубликовано много фото одновременно — это может свидетельствовать о мошенничестве.
Другие признаки фейкового профиля:
  • отзывы предыдущих гостей отсутствуют или среди подписчиков неактивные аккаунты и боты;
  • арендодатель требует полной предоплаты или предоплаты без договора;
  • оплата на личную банковскую карту;
  • отказ показать жилье по видеосвязи или сообщить точный адрес.
Чтобы избежать мошенничества, правоохранители советуют тщательно проверять достоверность объявлений и профилей арендодателей.
В частности, стоит произвести обратный поиск изображений, чтобы убедиться, что фото не взяты с других сайтов.
Читайте также
Не рекомендуется передавать предоплату на сомнительные счета или без подписания договора.
Также важно сохранять переписку, квитанции и копии объявлений — они могут стать доказательством в случае обращения в полицию.
В МВД призывают граждан сообщать о подозрительных объявлениях или случаях мошенничества в киберполицию.
Как отмечалось ранее, в Украине, несмотря на то, что рынок купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения был открыт еще более четырех лет назад (и даже практически два года назад были существенно увеличены лимиты владения одним лицом), растет количество случаев разного рода мошенничеств вокруг этого рынка.
Finance.ua рассказывает о мошеннических схемах на рынке купли-продажи сельхозземель физлицами.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems