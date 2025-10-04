0 800 307 555
Осторожно, мошенники: ТОП-10 стран, где чаще всего обманывают туристов

Мир
26
Чаще всего, путешествуя по миру, туристы сталкиваются с карманниками. Лидером по количеству обманутых путешественников является Испания, где за последние годы зафиксировано более миллиона случаев мошенничества.
Об этом говорится в исследовании Go.compare.
На втором месте Франция, где туристы часто попадают в ловушки аферистов. Следом следуют США, Италия и Греция.
ТОП-10 стран, в каких странах чаще всего обманывают туристов:
  • Испания — 1 054 729 обманутых путешественников;
  • Франция — 212 186;
  • США — 153 184;
  • Италия — 102 384;
  • Греция — 81 918;
  • Португалия — 75 674;
  • Турция — 59 256;
  • Германия — 56 940;
  • Нидерланды — 39 600;
  • Кипр — 6 206.
Специалисты выделяют несколько типичных способов, с помощью которых обманывают туристов: карманные кражи, завышенные тарифы в такси, обман в ресторанах и магазинах, уличные «аттракционы», «бесплатные» сувениры, фальшивые экскурсии, махинации с обменом валюты, фишинг и воровство персональных данных; а также мошенничество с арендой транспорта.

Как обезопасить себя во время путешествий

Эксперты советуют туристам сохранять бдительность даже на самых популярных маршрутах.
Важно не демонстрировать ценные вещи, следить за своими документами и деньгами, пользоваться проверенными сервисами и аксессуарами для защиты вещей.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

По материалам:
Finance.ua
