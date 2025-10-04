Осторожно, мошенники: ТОП-10 стран, где чаще всего обманывают туристов Сегодня 14:17 — Мир

Осторожно, мошенники: ТОП-10 стран, где чаще всего обманывают туристов

Чаще всего, путешествуя по миру, туристы сталкиваются с карманниками. Лидером по количеству обманутых путешественников является Испания, где за последние годы зафиксировано более миллиона случаев мошенничества.

Об этом говорится в исследовании Go.compare.

На втором месте Франция, где туристы часто попадают в ловушки аферистов. Следом следуют США, Италия и Греция.

ТОП-10 стран, в каких странах чаще всего обманывают туристов:

Испания — 1 054 729 обманутых путешественников;

Франция — 212 186;

США — 153 184;

Италия — 102 384;

Греция — 81 918;

Португалия — 75 674;

Турция — 59 256;

Германия — 56 940;

Нидерланды — 39 600;

Кипр — 6 206.

Специалисты выделяют несколько типичных способов, с помощью которых обманывают туристов: карманные кражи, завышенные тарифы в такси, обман в ресторанах и магазинах, уличные «аттракционы», «бесплатные» сувениры, фальшивые экскурсии, махинации с обменом валюты, фишинг и воровство персональных данных; а также мошенничество с арендой транспорта.

Как обезопасить себя во время путешествий

Эксперты советуют туристам сохранять бдительность даже на самых популярных маршрутах.

Важно не демонстрировать ценные вещи, следить за своими документами и деньгами, пользоваться проверенными сервисами и аксессуарами для защиты вещей.

