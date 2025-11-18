Совет ЕС одобрил новый механизм быстрого лишения безвиза для третьих стран Сегодня 03:25 — Мир

Совет Европейского Союза официально утвердил обновленные правила, позволяющие значительно быстрее приостанавливать безвизовые поездки для граждан третьих стран.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Там отметили, что механизм станет более жестким и гибким, что позволит реагировать на злоупотребления или угрозы интересам блока.

Среди ключевых изменений новые основания для приостановления безвиза, в частности:

если страна не согласовывает свою визовую политику с ЕС;

если страна продает свои паспорта иностранцам, которые не имеют к ней никакого отношения;

если эта страна вступает в споры с ЕС, в частности из-за нарушений прав человека.

Кроме того, ЕС теперь сможет быстрее включать механизм приостановки безвиза. Процедуру можно будет запускать, если количество отказов во въезде, заявлений в убежище или преступления растет на 30% (а не 50%, как было до этого).

Начальная приостановка безвиза продлится не 9, а 12 месяцев, и его можно будет продлить еще на 24 месяца. При этом ЕС сможет применять ограничения только к чиновникам или дипломатам, не наказывая всех граждан страны.

theБабель

