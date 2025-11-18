0 800 307 555
Совет ЕС одобрил новый механизм быстрого лишения безвиза для третьих стран

Совет Европейского Союза официально утвердил обновленные правила, позволяющие значительно быстрее приостанавливать безвизовые поездки для граждан третьих стран.
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Там отметили, что механизм станет более жестким и гибким, что позволит реагировать на злоупотребления или угрозы интересам блока.
Среди ключевых изменений новые основания для приостановления безвиза, в частности:
  • если страна не согласовывает свою визовую политику с ЕС;
  • если страна продает свои паспорта иностранцам, которые не имеют к ней никакого отношения;
  • если эта страна вступает в споры с ЕС, в частности из-за нарушений прав человека.
Кроме того, ЕС теперь сможет быстрее включать механизм приостановки безвиза. Процедуру можно будет запускать, если количество отказов во въезде, заявлений в убежище или преступления растет на 30% (а не 50%, как было до этого).
Начальная приостановка безвиза продлится не 9, а 12 месяцев, и его можно будет продлить еще на 24 месяца. При этом ЕС сможет применять ограничения только к чиновникам или дипломатам, не наказывая всех граждан страны.
По материалам:
theБабель
