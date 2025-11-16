Самые высокие налоги на доходы: в какой стране Европы рекордно высокая ставка Сегодня 21:13 — Мир

Самые высокие налоги на доходы: в какой стране Европы рекордно высокая ставка

В большинстве стран, в частности в ЕС, прогрессивная структура налогов на доходы физлиц, то есть ставка налога растет с ростом заработка. Следовательно, самая высокая установленная ставка налога применяется к доходу, попадающему в высшую налоговую категорию. Например, в каждом государстве существует 5 налоговых категорий, а максимальная ставка налога на доходы в 50% имеет порог 1 миллион евро.

Об этом сообщает американский независимый аналитический центр Fax Foundation.

Какие налоги на доходы физлиц самые высокие в Европе

Следовательно, каждое дополнительное евро дохода, превышающего указанную сумму, будет облагаться налогом в 50%. Впрочем, для точного подсчета нужно учесть правила, действующие в каждой из стран.

Например, по состоянию на 2025 год максимальная ставка налога на доходы физических лиц установлена ​​в Дании. Она составляет 55,9%.

Вместо этого второе место принадлежит Франции, где ставка установлена ​​на уровне 55,4%. А замыкает тройку лидеров Австрия с 55%.

Как рассчитывается налог на примере ставок в Австрии, разъясняют на Business Service Portal:

Если сумма дохода 13 308 евро и ниже, то предельная ставка налога 0%.

От 13 308 евро до 21 617 евро — 20%,

От 21 617 евро до 35 836 евро — 30%,

От 35 836 евро до 69 166 евро — 40%,

От 69 166 евро до 103 072 евро — 48%,

До 1 миллиона — 50%, а свыше 1 миллиона — 55%.

Согласно этому, если налогооблагаемый доход человека в 2025 году составляет 40 тысяч евро, то часть из него, а именно 13 308 евро, рассчитывается по ставке в 0%, последующие 8 309 евро — в 20% (налог составит 1 661,80 евро), 14 219 евро — в 30% (налог 4 265,70 евро) и 4 164 евро — в 40% (налог — 1 665,60 евро).

Таким образом, общий налог на прибыль с суммы в 40 тысяч евро составит 7593,10 евро.

Какие налоги на доходы в Украине

В целом ставка налога на доходы физических лиц в Украине составляет 18%, однако к этому налогу прибавляется еще военный сбор в 5%, что в конечном итоге означает налоговую нагрузку в 23%.

В то же время обязательная уплата ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты, а единый налог зависит от группы ФЛП.

Например, для I группы — это 10% от прожиточного минимума, для II группы — 20% от минимальной зарплаты, для III группы — 3% от дохода по НДС или 5% без НДС, а для IV группы ставка зависит от категории земель.

