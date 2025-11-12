Комитет Рады поддержал повышение налога на прибыль для банков до 50% в 2026 году Сегодня 16:01 — Казна и Политика

Комитет Рады поддержал повышение налога на прибыль для банков до 50% в 2026 году

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 14097, предусматривающий введение 50% ставки налога на прибыль для банков в 2026 году.

Об этом сообщил народный депутат, глава комитета Даниил Гетманцев в Telegram.

Согласно законопроекту, ставка налога на прибыль для банков в 2026 году составит 50%. Эта норма не изменилась по сравнению с первым чтением.

Налогообложение будет действовать с 2026 года до первого квартала 2027 года включительно, и ставка будет начисляться раз в квартал.

Документ предусматривает не только повышение ставки, но и запрет на уменьшение финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

Новые предложения ко второму чтению

При подготовке документа ко второму чтению был учтен ряд дополнительных положений, среди которых:

отсрочка введения е-акциза до 1 ноября 2026 года;

освобождение банков от обязанностей налогового агента в случае банкротства физических лиц;

продление до 1 января 2027 года льгот по НДС для энергетики;

продление до 1 января 2027 года льгот по НДС для БПЛА, тепловизоров, антидроновых ружей и другой оборонной техники;

усовершенствование условий пребывания плательщиков в пределах Территории высокого уровня налогового доверия (Клуб белого бизнеса);

упразднение единого налога для охранной деятельности;

отмена обязанности начислять компенсирующие обязательства по НДС при совершении сделок, освобожденных от налогообложения по пп. 5 п. 32 подраздела 2 раздела ХХ ПК;

внесение изменений в Закон «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности».

Напомним, 21 октября Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект № 14097 о повышении налога на прибыль для банков. «Этот законопроект является временной, но необходимой мерой, которая позволит привлечь часть сверхприбылей банков для финансирования сектора безопасности и обороны без дополнительной нагрузки на граждан или реальный сектор экономики. Это решение о справедливом распределении нагрузки. Банки, получившие наибольшую прибыль, должны помочь государству удержать финансовую устойчивость», — отмечал тогда Гетманцев.

В то же время в Национальном банке подчеркивали , что в случае повторного введения повышенной ставки налога на прибыль для банков (50% вместо действующих 25%) с 2026 года, может возникнуть потребность в докапитализации некоторых государственных банков.

Регулятор считает эту инициативу опасной, подрывает доверие к налоговой системе и будет иметь серьезные последствия не только для банков. НБУ отмечает, что повышение ставки налога может стимулировать банки к «налоговому арбитражу» и снижает мотивацию работать прозрачно.

📢 Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин»

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.