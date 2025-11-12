0 800 307 555
Комитет Рады поддержал повышение налога на прибыль для банков до 50% в 2026 году

Казна и Политика
81
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 14097, предусматривающий введение 50% ставки налога на прибыль для банков в 2026 году.
Об этом сообщил народный депутат, глава комитета Даниил Гетманцев в Telegram.
Согласно законопроекту, ставка налога на прибыль для банков в 2026 году составит 50%. Эта норма не изменилась по сравнению с первым чтением.
Налогообложение будет действовать с 2026 года до первого квартала 2027 года включительно, и ставка будет начисляться раз в квартал.
Документ предусматривает не только повышение ставки, но и запрет на уменьшение финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

Новые предложения ко второму чтению

При подготовке документа ко второму чтению был учтен ряд дополнительных положений, среди которых:
  • отсрочка введения е-акциза до 1 ноября 2026 года;
  • освобождение банков от обязанностей налогового агента в случае банкротства физических лиц;
  • продление до 1 января 2027 года льгот по НДС для энергетики;
  • продление до 1 января 2027 года льгот по НДС для БПЛА, тепловизоров, антидроновых ружей и другой оборонной техники;
  • усовершенствование условий пребывания плательщиков в пределах Территории высокого уровня налогового доверия (Клуб белого бизнеса);
  • упразднение единого налога для охранной деятельности;
  • отмена обязанности начислять компенсирующие обязательства по НДС при совершении сделок, освобожденных от налогообложения по пп. 5 п. 32 подраздела 2 раздела ХХ ПК;
  • внесение изменений в Закон «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности».
Напомним, 21 октября Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект № 14097 о повышении налога на прибыль для банков. «Этот законопроект является временной, но необходимой мерой, которая позволит привлечь часть сверхприбылей банков для финансирования сектора безопасности и обороны без дополнительной нагрузки на граждан или реальный сектор экономики. Это решение о справедливом распределении нагрузки. Банки, получившие наибольшую прибыль, должны помочь государству удержать финансовую устойчивость», — отмечал тогда Гетманцев.
В то же время в Национальном банке подчеркивали, что в случае повторного введения повышенной ставки налога на прибыль для банков (50% вместо действующих 25%) с 2026 года, может возникнуть потребность в докапитализации некоторых государственных банков.
Регулятор считает эту инициативу опасной, подрывает доверие к налоговой системе и будет иметь серьезные последствия не только для банков. НБУ отмечает, что повышение ставки налога может стимулировать банки к «налоговому арбитражу» и снижает мотивацию работать прозрачно.
📢 Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки Украины
