Какие налоги и сборы не платит ФЛП-единщик

Предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения (единый налог), освобождаются от ряда налогов.

Это определено в пункте 297.1 статьи 297 Налогового кодекса Украины, напоминают в Главном управлении ГНС в Херсонской области, АР Крым и Севастополе.

От каких налогов освобождают ФЛП-единщиков

Плательщики единого налога не уплачивают и не подают отчетность по следующим налогам:

налог на прибыль (кроме частных случаев, предусмотренных НКУ);

налог на доходы физических лиц – в части доходов, облагаемых единым налогом;

НДС по операциям поставок товаров и услуг в Украине (кроме НДС, уплачиваемый физическими и юридическими лицами, избравшими ставку единого налога, определенную п.п. 1 п. 293.3 ст. 293 НКУ, а также уплачиваемый плательщиками единого налога четвертой группы);

земельный налог за участки, используемые плательщиками единого налога первой — третьей групп для ведения бизнеса (если такая земля не сдается в аренду или пользование) и плательщиками единого налога четвертой группы для ведения сельскохозяйственного товаропроизводства;

рентная плата за специальное использование воды — для плательщиков единого налога четвертой группы.

А какие налоги все же нужно платить

Согласно пункту 297.2 НКУ, все другие налоги и сборы, не упомянутые выше, ФЛП уплачиваются в общем порядке.

Кроме того, такие ФЛП платят:

таможенные платежи на общих условиях при ввозе товаров на территорию Украины;

налог на доходы физических лиц и ЕСВ, если предприниматель выплачивает зарплату или другие доходы физическим лицам.

Ранее мы сообщали, что Государственный бюджет Украины на 2026 год предусматривает повышение минималки и прожиточного минимума — соответственно, увеличится и налоговая нагрузка на ФЛП, которая зависит от этих показателей.

