Налоговая перевыполнила план поступлений: сколько средств поступило в госбюджет

За январь-октябрь в общий фонд госбюджета поступило 1,026 трлн грн налогов и сборов, контролируемых ГНС. Это на 195,2 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Выполнение плана за этот период составило 107,7%.

Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

По ее словам, разрушение налогооблагаемой базы и ежедневные атаки врага оказывают значительное влияние на наполнение бюджета.

Поэтому бизнесу крайне трудно создавать добавленную стоимость и платить НДС, производить подакцизную продукцию, обеспечивать прибыльность и выполнять налоговые обязательства.

Карнаух отметила, что план поступлений за октябрь был выполнен на 102,2%, в бюджет поступило 76,3 млрд грн.

Поступления налогов и сборов, контролируемых ГНС:

НДФЛ — 32,1 млрд грн;

налог на прибыль предприятий — 4,6 млрд грн;

НДС с учетом возмещения — 24,2 млрд грн;

акцизный налог — 10,8 млрд грн;

рента — 3,6 млрд грн;

другие поступления — 1,0 млрд грн.

