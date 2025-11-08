Налоговая перевыполнила план поступлений: сколько средств поступило в госбюджет
За январь-октябрь в общий фонд госбюджета поступило 1,026 трлн грн налогов и сборов, контролируемых ГНС. Это на 195,2 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Выполнение плана за этот период составило 107,7%.
Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.
По ее словам, разрушение налогооблагаемой базы и ежедневные атаки врага оказывают значительное влияние на наполнение бюджета.
Поэтому бизнесу крайне трудно создавать добавленную стоимость и платить НДС, производить подакцизную продукцию, обеспечивать прибыльность и выполнять налоговые обязательства.
Карнаух отметила, что план поступлений за октябрь был выполнен на 102,2%, в бюджет поступило 76,3 млрд грн.
Поступления налогов и сборов, контролируемых ГНС:
- НДФЛ — 32,1 млрд грн;
- налог на прибыль предприятий — 4,6 млрд грн;
- НДС с учетом возмещения — 24,2 млрд грн;
- акцизный налог — 10,8 млрд грн;
- рента — 3,6 млрд грн;
- другие поступления — 1,0 млрд грн.
