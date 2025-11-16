В странах ЕС рекордно выросло количество беженцев из Украины Сегодня 14:20 — Мир

В сентябре временная защита в странах Европейского Союза получила рекордное количество беженцев из Украины — более 79 тысяч. Это самый высокий показатель с августа 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Почему выросло количество беженцев

Отмечается, что в сентябре количество украинских беженцев, получивших временную защиту, увеличилось почти на 49% по сравнению с августом.

По данным Евростата, это объясняется решением украинских властей разрешить мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать из страны.

На конец сентября 2025 года в ЕС имели статус временной защиты около 4,3 миллиона украинцев.

Какие страны приняли больше всего украинских беженцев:

Германия — 28,3%

Польша — 23,5%

Чехия — 9%

Статистика показывает, что украинцы составляют более 98% лиц, получивших защиту в ЕС. Из них 44% - взрослые женщины, 31% - несовершеннолетние и 25,1% - взрослые мужчины.

Finance.ua уже писал , что страны Европы с начала полномасштабной войны оказали беспрецедентную финансовую помощь украинцам, которые вынуждены были покинуть свои дома.

С января 2022 по август 2025 года общая сумма расходов на поддержку украинских беженцев в Европе составила 137,4 миллиарда евро.

Германия стала безоговорочным лидером по масштабам помощи: более 1,2 миллиона украинцев получили там убежище, а расходы федерального правительства составили 36,55 миллиарда евро.

