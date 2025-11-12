Польша отбирает статус беженцев: сколько украинцев лишены (причины) Сегодня 17:23 — Личные финансы

Польша отбирает статус беженцев: сколько украинцев лишены (причины)

Данные Управления по делам иностранцев Польши свидетельствуют, что самой большой группой иностранцев, которых чаще всего лишают международной защиты (статуса беженца, убежища или временной защиты), являются россияне.

Об этом пишет Incoland.net.

С начала 2020 года по 20 октября 2025 года решение о лишении международной защиты было выдано 410 иностранцам. Из них статус был упразднен для 336 россиян, 38 украинцам и 15 белорусам.

В 2020 году было выдано 107 решений об отказе, в 2021 году — 64, в 2022 году — 42, в 2023 году — 75, в 2024 — 71. До 20 октября текущего года в международной защите отказано 52 иностранцам.

Причины

Самыми распространенными причинами лишения иностранцев дополнительной защиты «являются ситуации, когда обстоятельства, при которых он был предоставлен, перестали существовать или изменились таким образом, что защита больше не требуется» — 70%.

Приблизительно в 15% случаев лишения убежища основывается на соображениях безопасности. Запрос о лишении иностранца убежища может быть подан командиром подразделения пограничной службы, командиром полиции провинции, руководителем Агентства внутренней безопасности или министром юстиции.

Напомним, с 1 ноября Польша вводит определенные изменения для украинцев, они касаются жилья.

На сайте portalsamorzadowy опубликовано несколько цитат из Спецзакона, принятого в Министерстве внутренних дел и администрации Польши. В законопроект внесли некоторые поправки в Польше для украинцев, и теперь беженцы должны учитывать новые реалии.

Важнейшая часть новых правил — о том, как теперь будут размещать беженцев в социальных лагерях. Согласно данным источника, у украинцев есть в запасе не так много времени, чтобы приехать в страну и получить бесплатное место для проживания.

