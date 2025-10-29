Что изменится с 1 ноября: кто из украинцев сможет жить бесплатно в Польше
С 1 ноября Польша вводит определенные изменения для украинцев, касающиеся жилья.
Новый закон
На сайте portalsamorzadowy опубликовано несколько цитат из Спецзакона, принятого в Министерстве внутренних дел и администрации Польши. В законопроект внесли некоторые поправки в Польше для украинцев, и теперь беженцы должны учитывать новые реалии.
Самая важная часть новых правил — о том, как теперь будут размещать беженцев в социальных лагерях. Согласно данным источника, у украинцев есть в запасе не так много времени, чтобы приехать в страну и получить бесплатное место проживания.
Социальное жилье
Все приехавшие в республику украинцы, спасаясь от войны в своей стране, знают, где предоставляют жилье беженцам из Украины. Как правило, на начальном этапе государство предлагает новоприбывшим мигрантам остановиться в пунктах временного размещения — проще говоря, в лагерях для беженцев.
По словам правительства Польши, с 1 ноября 2025 г. в таком виде социальной поддержки украинцам будет отказано. Не коснутся такие изменения только уязвимых, с точки зрения властей, групп населения:
- детей, получающих пособие в размере 15 злотых в день;
- пенсионеров, получающих пособие, как пенсию, в размере 15 злотых в день;
- людей с инвалидностью без пособия по пенсии.
Также в правительстве республики напомнили, что такое социальное жилье в Польше доступно до 31 октября 2025 года. Это последний день, когда украинцы смогут заселиться в лагерь.
Продление статуса защиты
Кроме того, уполномоченные лица в Министерстве дали однозначный ответ на вопрос тех, кто не понимает, продлят ли статус УКР в Польше до 2026 года. Временная защита для украинцев в республике будет действовать до 4 марта 2026 года.
На сайте portalsamorzadowy говорится, что этот срок установлен, чтобы урегулировать легальное пребывание в Польше для украинцев в 2025 году. До весны следующего года правительство будет выдавать ВНЖ и ПМЖ, разрешения на работу, а также будет аннулировать вышеуказанные документы. Для каждого отдельно взятого украинца вопрос будет решаться в индивидуальном порядке.
При этом важно понимать, что некоторые граждане Украины не смогут получить статус временной защиты. Это прежде всего касается тех, кто пересекает границу на короткий срок и не остается в стране. По словам Министерства, пребывание таких людей в республике не связано напрямую с войной, поэтому возможность предоставления им каких-либо прав исключена.
