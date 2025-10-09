Работодатели в Польше смогут обязать работать на больничном — детали Сегодня 10:34 — Личные финансы

В Польше Министерством семьи, труда и социальной политики подготовлен Проект изменений в систему социального обеспечения, который принесет настоящую революцию.

Об этом сообщает inpoland.net.pl

Важнейшие изменения

Главное изменение — это возможность работников работать во время больничного. Министерство исходило из того, что должны существовать правила, позволяющие работникам работать даже во время больничного, если вид работы это позволяет и не препятствует выздоровлению.

Эта возможность будет описана в больничном листе, и согласно новым правилам такая работа не приведет к потере пособия по болезни.

Как сейчас

Согласно действующим правилам, находящийся на больничном работник не может заниматься оплачиваемой работой. Однако новые правила внесут уточнение в термин «оплачиваемая работа».

Согласно новому определению, оплачиваемая работа не будет включать случайную деятельность, «которая во время больничного требует применения существенных обстоятельств». Самое главное, что столь существенным обстоятельством может быть приказ работодателя.

Это вызывает тревогу у работников, поскольку такая формулировка правил может привести к злоупотреблениям.

Положительные изменения для работников

Новые правила уточняют понятие деятельности, несовместимой в целях больничного.

Любая деятельность, которая препятствует лечению или процессу выздоровления или продлевает болезнь, по-прежнему будет считаться несовместимой с больничным, но это исключает «обычные ежедневные действия или случайные действия, которые необходимо выполнять во время больничного по веским обстоятельствам».

Ранее мы писали , что в Польше по предложению Министерства семьи, труда и социальной политики, проценты за заработную плату, выплаченную несвоевременно, будут начисляться автоматически. В настоящее время для получения такой компенсации работник должен подать в суд, однако такой шаг может иметь последствия в отношениях с работодателем.

