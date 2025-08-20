Кому в Польше будут платить зарплаты больше — Finance.ua

Кому в Польше будут платить зарплаты больше Сегодня 18:23 — Личные финансы

Кому в Польше будут платить зарплаты больше

В Польше по предложению Министерства семьи, труда и социальной политики проценты за заработную плату, выплаченную несвоевременно, будут начисляться автоматически.

В настоящее время для получения такой компенсации работник должен подать в суд, однако такой шаг может иметь последствия в отношениях с работодателем, пишет inpoland

История

Законопроект, предусматривающий автоматическое начисление процентов за несвоевременную выплату зарплаты (не важно, есть ли в этом вина работодателя), был опубликован год назад, но встретил шквал критики со стороны работодателей. МСПиСП представило свою позицию Совместной комиссии правительства и местного самоуправления, в которой рассматривались комментарии, поданные к законопроекту, и подробно описывались предложенные штрафные санкции для работодателей.

Как отмечает Dziennik Gazeta Prawna, только в прошлом году, согласно данным PIP, сумма задолженности по заработной плате выросла на 100% до 270 миллионов злотых.

Трудовым Кодексом предусмотрено, что работник может потребовать взыскания процентов за просрочку срока выплаты зарплаты, даже если задержка обусловлена обстоятельствами, не зависящими от работодателя. Однако работодатель не обязан платить проценты.

Многие работники не решаются подавать заявления в суд, чтобы не испортить отношения с руководством или даже не потерять работу. К тому же судебные рассмотрения таких дел достаточно продолжительны. Именно поэтому проект МСПиСП предполагает, что проценты за просрочку платежа должны начисляться автоматически. Цель — усилить защиту прав работников и дисциплинировать работодателей.

Штрафы

В Польше несвоевременная выплата заработной платы карается штрафом до 30 000 злотых.

Работодатели и органы местного самоуправления в целом не отрицают обязанности своевременно перечислять заработную плату на счета работников и необходимость создания инструментов для дисциплинарного взыскания компаний, не выполняющих эту обязанность.

Однако они также отмечают, что новое решение будет значительным дополнительным бременем и в некоторых случаях может привести к несправедливому отношению к компаниям в разных ситуациях.

После введения изменений проценты будут начисляться работодателем со дня, наступающего после крайнего срока, определенного для выплаты заработной платы, и будут выплачиваться вместе с заработной платой.



Если ставка процентов за просрочку не указана, работник будет иметь право на установленные законом проценты.

Напомним, средняя валовая месячная зарплата во втором квартале 2025 года достигла 8 748,63 злотых, что свидетельствует о росте на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления Польши (GUS).

Однако, несмотря на положительную динамику в годовом измерении по сравнению с первым кварталом 2025 года, польская средняя зарплата все же снизилась — тогда она составила 8 962,28 злотых.

Справка Finance.ua:

Польша существенно повысила минимальную заработную плату, однако по этому показателю все еще уступает восьми странам Европейского Союза. По состоянию на 2025 год минималка в Польше составляет 1100 евро;

с 2015 по 2025 год минимальная зарплата в Польше росла в среднем на 10,2% ежегодно. Это один из самых высоких показателей в ЕС.

