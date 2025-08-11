Некоторые украинцы в Польше имеют право на дополнительную не облагаемую налогом пенсию — Finance.ua

Некоторые украинцы в Польше имеют право на дополнительную не облагаемую налогом пенсию
Необлагаемая налогом пенсия — это налоговая льгота для пенсионеров с низким доходом, которая позволяет получать пенсию без уплаты налога на прибыль.
Такая льгота действует в Польше с 2022 года и охватывает миллионы граждан, в том числе украинцев, получивших право на пенсию.
Основные условия:
- на льготу имеют право пенсионеры, получающие не более 2500 злотых брутто в месяц;
- льгота действует как для пенсий по возрасту, так и по инвалидности;
- если пенсионер получает несколько выплат (например, пенсию и ренту), их общая сумма не должна превышать 2500 злотых;
- заявление подавать не нужно — освобождение от налога применяется автоматически;
- медицинский взнос (9% от брутто-суммы пенсии) остается обязательным, даже если пенсия не облагается налогом.
Почему некоторые пенсионеры потеряли льготу в 2025 году
В марте 2025 г. произошла индексация пенсий на 5,5%, минимальное повышение составило 100 злотых. Для части пенсионеров это означало превышение порога в 2500 злотых, что автоматически привело к потере льготы.
В таких случаях пенсия облагается налогом по базовой ставке 12%, что незначительно снижает чистую сумму на руки.
Что касается так называемой тринадцатой пенсии, которая в 2025 году составляет 1878,91 злотых брутто, то она не освобождается от налогообложения. Эта выплата облагается налогом на общих основаниях, как обычный доход.
Что еще следует знать:
- в 2025 году годовая не облагаемая налогом сумма дохода остается 30 000 злотых;
- если совокупный годовой доход превысит этот порог, часть пенсии будет облагаться налогом, даже если отдельные месячные выплаты ниже 2500 злотых.
Совет: если вы приближаетесь к предельной сумме, обратитесь к налоговому консультанту или ZUS во избежание неожиданных налоговых обязательств.
Вывод
Не облагаемая налогом пенсия позволяет получать больший доход пенсионерам с низкими выплатами. Однако из-за индексации есть риск потерять эту льготу. Важно следить за размером пенсии после ежегодного перерасчета и учитывать налоговые правила при расчете годового дохода.
