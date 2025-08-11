Некоторые украинцы в Польше имеют право на дополнительную не облагаемую налогом пенсию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Некоторые украинцы в Польше имеют право на дополнительную не облагаемую налогом пенсию

Личные финансы
17
Некоторые украинцы в Польше имеют право на дополнительную не облагаемую налогом пенсию
Некоторые украинцы в Польше имеют право на дополнительную не облагаемую налогом пенсию
Необлагаемая налогом пенсия — это налоговая льгота для пенсионеров с низким доходом, которая позволяет получать пенсию без уплаты налога на прибыль.
Об этом пишет inpoland.net.
Такая льгота действует в Польше с 2022 года и охватывает миллионы граждан, в том числе украинцев, получивших право на пенсию.

Основные условия:

  • на льготу имеют право пенсионеры, получающие не более 2500 злотых брутто в месяц;
  • льгота действует как для пенсий по возрасту, так и по инвалидности;
  • если пенсионер получает несколько выплат (например, пенсию и ренту), их общая сумма не должна превышать 2500 злотых;
  • заявление подавать не нужно — освобождение от налога применяется автоматически;
  • медицинский взнос (9% от брутто-суммы пенсии) остается обязательным, даже если пенсия не облагается налогом.

Почему некоторые пенсионеры потеряли льготу в 2025 году

В марте 2025 г. произошла индексация пенсий на 5,5%, минимальное повышение составило 100 злотых. Для части пенсионеров это означало превышение порога в 2500 злотых, что автоматически привело к потере льготы.
Читайте также
В таких случаях пенсия облагается налогом по базовой ставке 12%, что незначительно снижает чистую сумму на руки.
Что касается так называемой тринадцатой пенсии, которая в 2025 году составляет 1878,91 злотых брутто, то она не освобождается от налогообложения. Эта выплата облагается налогом на общих основаниях, как обычный доход.

Что еще следует знать:

  • в 2025 году годовая не облагаемая налогом сумма дохода остается 30 000 злотых;
  • если совокупный годовой доход превысит этот порог, часть пенсии будет облагаться налогом, даже если отдельные месячные выплаты ниже 2500 злотых.
Читайте также
Совет: если вы приближаетесь к предельной сумме, обратитесь к налоговому консультанту или ZUS во избежание неожиданных налоговых обязательств.

Вывод

Не облагаемая налогом пенсия позволяет получать больший доход пенсионерам с низкими выплатами. Однако из-за индексации есть риск потерять эту льготу. Важно следить за размером пенсии после ежегодного перерасчета и учитывать налоговые правила при расчете годового дохода.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems