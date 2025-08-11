Некоторые украинцы в Польше имеют право на дополнительную не облагаемую налогом пенсию — Finance.ua

Некоторые украинцы в Польше имеют право на дополнительную не облагаемую налогом пенсию Сегодня 07:10 — Личные финансы

Некоторые украинцы в Польше имеют право на дополнительную не облагаемую налогом пенсию

Необлагаемая налогом пенсия — это налоговая льгота для пенсионеров с низким доходом, которая позволяет получать пенсию без уплаты налога на прибыль.

Об этом пишет inpoland.net

Такая льгота действует в Польше с 2022 года и охватывает миллионы граждан, в том числе украинцев, получивших право на пенсию.

Основные условия:

на льготу имеют право пенсионеры, получающие не более 2500 злотых брутто в месяц;

льгота действует как для пенсий по возрасту, так и по инвалидности;

если пенсионер получает несколько выплат (например, пенсию и ренту), их общая сумма не должна превышать 2500 злотых;

заявление подавать не нужно — освобождение от налога применяется автоматически;

медицинский взнос (9% от брутто-суммы пенсии) остается обязательным, даже если пенсия не облагается налогом.

Почему некоторые пенсионеры потеряли льготу в 2025 году

В марте 2025 г. произошла индексация пенсий на 5,5%, минимальное повышение составило 100 злотых. Для части пенсионеров это означало превышение порога в 2500 злотых, что автоматически привело к потере льготы.

В таких случаях пенсия облагается налогом по базовой ставке 12%, что незначительно снижает чистую сумму на руки.

Что касается так называемой тринадцатой пенсии, которая в 2025 году составляет 1878,91 злотых брутто, то она не освобождается от налогообложения. Эта выплата облагается налогом на общих основаниях, как обычный доход.

Что еще следует знать:

в 2025 году годовая не облагаемая налогом сумма дохода остается 30 000 злотых;

если совокупный годовой доход превысит этот порог, часть пенсии будет облагаться налогом, даже если отдельные месячные выплаты ниже 2500 злотых.

Совет: если вы приближаетесь к предельной сумме, обратитесь к налоговому консультанту или ZUS во избежание неожиданных налоговых обязательств.

Вывод

Не облагаемая налогом пенсия позволяет получать больший доход пенсионерам с низкими выплатами. Однако из-за индексации есть риск потерять эту льготу. Важно следить за размером пенсии после ежегодного перерасчета и учитывать налоговые правила при расчете годового дохода.

